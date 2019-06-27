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12:24   27 Июня 2019
Россия

Пять кибератак были зафиксированы на Прямой линии с Путиным

Пять кибератак были зафиксированы на Прямой линии с Путиным

Пять кибератак удалось предотвратить и выявить во время Прямой линии с президентом России Владимиром Путиным. 

Об этом 27 июня сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя директора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам Николая Мурашова. 

Во время брифинга в МИА «Россия сегодня» Мурашов подтвердил, что Прямую линию пытались атаковать несколько раз.

«Да, действительно, в этом году при проведении прямой линии президента мы столкнулись с проведением согласованных пяти DDoS-атак на различные ресурсы, участвующие в освещении прямой линии», — заявил он. 

Он рассказал, что одну атаку направили на информационные ресурсы ВГТРК, а остальные четыре — на выход из строя систем взаимодействия россиян с Путиным, имея в виду сайты, где принимались видеообращения или вопросы граждан. 

Кибератаки удалось вовремя опознать и предотвратить, они никак не повлияли на Прямую линию, добавил Мурашов. 

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Автор: Софья Белоцерковская

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