Пять кибератак были зафиксированы на Прямой линии с Путиным
Пять кибератак удалось предотвратить и выявить во время Прямой линии с президентом России Владимиром Путиным.
Об этом 27 июня сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя директора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам Николая Мурашова.
Во время брифинга в МИА «Россия сегодня» Мурашов подтвердил, что Прямую линию пытались атаковать несколько раз.
«Да, действительно, в этом году при проведении прямой линии президента мы столкнулись с проведением согласованных пяти DDoS-атак на различные ресурсы, участвующие в освещении прямой линии», — заявил он.
Он рассказал, что одну атаку направили на информационные ресурсы ВГТРК, а остальные четыре — на выход из строя систем взаимодействия россиян с Путиным, имея в виду сайты, где принимались видеообращения или вопросы граждан.
Кибератаки удалось вовремя опознать и предотвратить, они никак не повлияли на Прямую линию, добавил Мурашов.