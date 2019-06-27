Экипаж сгоревшего Ан-24 подал сигнал бедствия за 30 километров до аэропорта

Экипаж совершившего жесткую посадку в Бурятии самолета Ан-24 доложил об отказе левого двигателя и подал сигнал бедствия за 30 километров до аэропорта. Об этом в четверг, 27 июня, сообщили в пресс-службе Росавиации.

Как отметили в ведомстве, сразу после этого аварийно-спасательная служба была приведена в полную готовность.

Напомним, утром 27 июня пассажирский борт Ан-24, принадлежащий авиакомпании «Ангара», совершил жесткую посадку в аэропорту Нижнеангарска. Причиной стал отказ одного из двигателей вскоре после вылета. При посадке самолет выехал за пределы ВПП и врезался в техническую постройку. Из-за этого произошло возгорание.

Погибли пилот Владимир Коломин и техник Олег Барданов. За медицинской помощью обратился 21 пассажир.