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Пять кибератак были зафиксированы на Прямой линии с Путиным

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Группа людей с саблями и ружьями напала на яхту с туристами в Новой Каледонии

12:11   27 Июня 2019
Россия

Экипаж сгоревшего Ан-24 подал сигнал бедствия за 30 километров до аэропорта

Экипаж сгоревшего Ан-24 подал сигнал бедствия за 30 километров до аэропорта

Экипаж совершившего жесткую посадку в Бурятии самолета Ан-24 доложил об отказе левого двигателя и подал сигнал бедствия за 30 километров до аэропорта. Об этом в четверг, 27 июня, сообщили в пресс-службе Росавиации.

Как отметили в ведомстве, сразу после этого аварийно-спасательная служба была приведена в полную готовность.

Напомним, утром 27 июня пассажирский борт Ан-24, принадлежащий авиакомпании «Ангара», совершил жесткую посадку в аэропорту Нижнеангарска. Причиной стал отказ одного из двигателей вскоре после вылета. При посадке самолет выехал за пределы ВПП и врезался в техническую постройку. Из-за этого произошло возгорание. 

Погибли пилот Владимир Коломин и техник Олег Барданов. За медицинской помощью обратился 21 пассажир.

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Автор: Арсений Аскольский
#самолет #бурятия #ан-24

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