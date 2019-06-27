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Команда Зеленского предложила перенести столицу из Киева

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12:02   27 Июня 2019
Ближнее зарубежье

Команда Зеленского предложила перенести столицу из Киева

Команда Зеленского предложила перенести столицу из Киева

Команда президента Украины Владимира Зеленского предложила перенести столицу Украины из Киева в другой город.

Об этом 27 июня сообщает Федеральное агентство новостей со ссылкой на депутата от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадима Рабиновича. 

«Столицу Украины Киев необходимо перенести в другое место. Это официальное заявление партии Зеленского», — сообщил Рабинович. 

Он также отметил, что все происходящее на Украине напоминает «не смешной анекдот». 

При этом депутат не уточнил, куда именно предложено перенести столицу. 

Три года назад киевский политик Борис Колесник в новой версии конституции Украины предложил перенести столицу государства из Киева в Канаев. 

Он указал, что в Канаеве находятся «святые шевченсковские места». Каждый политик, приезжая туда, понимал бы, что находится у истоков украинской культуры и истории, считал Колесник. 

Киевский политик также привел в пример город Нью-Йорк в Америке. 

«Как Нью-Йорк для США, Киев будет основным городом, финансовым центром нашей страны, а политики уедут ближе к народу», — пояснял он.

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Автор: Софья Белоцерковская
#украина #киев #политика #общество #столица #зеленский

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