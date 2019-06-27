Команда Зеленского предложила перенести столицу из Киева

Команда президента Украины Владимира Зеленского предложила перенести столицу Украины из Киева в другой город.

Об этом 27 июня сообщает Федеральное агентство новостей со ссылкой на депутата от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадима Рабиновича.

«Столицу Украины Киев необходимо перенести в другое место. Это официальное заявление партии Зеленского», — сообщил Рабинович.

Он также отметил, что все происходящее на Украине напоминает «не смешной анекдот».

При этом депутат не уточнил, куда именно предложено перенести столицу.

Три года назад киевский политик Борис Колесник в новой версии конституции Украины предложил перенести столицу государства из Киева в Канаев.

Он указал, что в Канаеве находятся «святые шевченсковские места». Каждый политик, приезжая туда, понимал бы, что находится у истоков украинской культуры и истории, считал Колесник.

Киевский политик также привел в пример город Нью-Йорк в Америке.