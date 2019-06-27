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12:36   27 Июня 2019
Весь мир

Онищенко раскритиковал немецких врачей за безответственное отношение к здоровью Меркель

Онищенко раскритиковал немецких врачей за безответственное отношение к здоровью Меркель

Доктор медицинских наук, академик РАМН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко раскритиковал немецких врачей за безответственное отношение к состоянию здоровья первого лица государства - канцлера ФРГ Ангелы Меркель. 

Меркель, которая 17 июля отпразднует свое 65-летие, почувствовала себя плохо на приеме у президента Франка-Вальтера Штайнмайера.  У канцлера вновь случился приступ сильной дрожи, который она никак не могла унять. 

Аналогичная ситуация произошла 18 июня, когда Меркель принимала президента Украины Владимира Зеленского. Во время исполнения национальных гимнов лидера ФРГ вдруг стало трясти. После она объяснила свое состояние обезвоживанием. 

Геннадий Онищенко подверг сомнению такой «диагноз» Меркель.

«Обезвоживание может дать такую реакцию. Сильный озноб может быть, когда перепарится человек, но вместо расслабления у него появляется дрожь. Но как могла она дойти до такого обезвоживания? Тоже претензия к ее врачу.  Он должен следить не только за режимом питания. В жару питьевой режим крайне важен. Но повтор ситуации говорит о не об обезвоживании, а  о других проблемах, с которыми надо немедленно разбираться», — уверен Онищенко. 

Депутат Госдумы укорил немецких коллег, которые не заставили канцлера пройти обследование сразу после первого случая. 

«Хочу сделать замечание своим коллегам германским. Персонализированная медицина — она оправдана применительно к первым  лицам государства. От состояния здоровья главы любого государства зависит  очень многое.  То, что ее не заставили обследоваться,  не купировали ситуацию, вопрос к моим коллегам. Германия — крупнейшее европейское государство, которое определяет политику не только внутри страны, но в и в целом в Европе. Нельзя так безответственно относиться к состоянию здоровью первого лица», — сказал Онищенко.

Тем временем, кабмин ФРГ заявил, что состояние здоровья Ангелы Меркель хорошее, в течение дня 27 июня она вылетит в Японию на саммит G20. 

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Автор: Мария Владимирова
#меркель #онищенко #политика #весь мир

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