Финляндия экстрадировала россиянку Тэрада в США

Россиянка Мира Тэрада (до 2017 года — Оксана Вовк), которую погода назад задержали в Финляндии по запросу американских властей, экстрадирована в США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ее доверенное лицо Яли Райта.

«Это правда. Ее экстрадировали 20 июня», — заявил он.

Райта отметил, что экстрадиция произошла неделю назад. Ранее Верховный суд Финляндии счел возможным выдачу Тэраду в США, окончательное решение приняло министерство юстиции страны.

Напомним, 30-летнюю россиянку задержали в аэропорту Хельсинки в середине декабря 2018 года по ордеру Интерпола, после чего поместили в местную тюрьму. Женщина с матерью летела из Петербурга транзитом в Испанию.

Американская сторона обвиняет Тэрада, проживавшую в 2013—2016 годах в США, в правонарушениях, связанных с распространением наркотиков и отмыванием денег. Россиянка отрицает вину.