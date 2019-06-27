Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Спецкомиссия займется расследованием причин катастрофы Ан-24 в Бурятии

Спецкомиссия займется расследованием причин катастрофы Ан-24 в Бурятии

 Пять кибератак были зафиксированы на Прямой линии с Путиным

Пять кибератак были зафиксированы на Прямой линии с Путиным

Команда Зеленского предложила перенести столицу из Киева

Команда Зеленского предложила перенести столицу из Киева

Спикер Верховной рады Украины анонсировал совещание по ситуации в ПАСЕ

Спикер Верховной рады Украины анонсировал совещание по ситуации в ПАСЕ
Меркель почувствовала себя плохо во время официального мероприятия

Меркель почувствовала себя плохо во время официального мероприятия

 Группа людей с саблями и ружьями напала на яхту с туристами в Новой Каледонии

Группа людей с саблями и ружьями напала на яхту с туристами в Новой Каледонии

Спецкомиссия займется расследованием причин катастрофы Ан-24 в Бурятии

Спецкомиссия займется расследованием причин катастрофы Ан-24 в Бурятии

 Пять кибератак были зафиксированы на Прямой линии с Путиным

Пять кибератак были зафиксированы на Прямой линии с Путиным

Команда Зеленского предложила перенести столицу из Киева

Команда Зеленского предложила перенести столицу из Киева

Спикер Верховной рады Украины анонсировал совещание по ситуации в ПАСЕ

Спикер Верховной рады Украины анонсировал совещание по ситуации в ПАСЕ
Меркель почувствовала себя плохо во время официального мероприятия

Меркель почувствовала себя плохо во время официального мероприятия

 Группа людей с саблями и ружьями напала на яхту с туристами в Новой Каледонии

Группа людей с саблями и ружьями напала на яхту с туристами в Новой Каледонии

12:07   27 Июня 2019
Россия

Недельный отдых в Крыму обойдется этим летом в 30 тысяч рублей

Недельный отдых в Крыму обойдется этим летом в 30 тысяч рублей

Недельная путевка в Крым на двоих в июне-июле обойдется примерно в 30 тысяч рублей, сообщили в Ростуризме. С каждым годом полуостров становится все более развитым регионом и составляет достойную конкуренцию Турции.  

«Сегодня средняя загрузка средств размещения по Крыму превышает 60%, а в ряде регионов — 80%, тогда как в прошлом году такой уровень загрузки был достигнут только в середине июля», — сообщили в ведомстве. 

С 1 августа недельный отдых в Крыму подорожает и будет стоить те же 30 тысяч, но уже на одного. Такой вариант включает в себя перелет, размещение в трехзвездочном отеле, трансфер, страховку, завтраки и ужины.

На эти же даты аналогичная путевка на Кипр будет стоить 36 тысяч рублей, в Черногорию — 38 тысяч рублей, Болгарию — 39 тысяч рублей, а в Испанию — 54 тысячи рублей.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#крым #отдых #общество #ростуризм

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...