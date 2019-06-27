Недельный отдых в Крыму обойдется этим летом в 30 тысяч рублей

Недельная путевка в Крым на двоих в июне-июле обойдется примерно в 30 тысяч рублей, сообщили в Ростуризме. С каждым годом полуостров становится все более развитым регионом и составляет достойную конкуренцию Турции.

«Сегодня средняя загрузка средств размещения по Крыму превышает 60%, а в ряде регионов — 80%, тогда как в прошлом году такой уровень загрузки был достигнут только в середине июля», — сообщили в ведомстве.

С 1 августа недельный отдых в Крыму подорожает и будет стоить те же 30 тысяч, но уже на одного. Такой вариант включает в себя перелет, размещение в трехзвездочном отеле, трансфер, страховку, завтраки и ужины.

На эти же даты аналогичная путевка на Кипр будет стоить 36 тысяч рублей, в Черногорию — 38 тысяч рублей, Болгарию — 39 тысяч рублей, а в Испанию — 54 тысячи рублей.