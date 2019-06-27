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 Пять кибератак были зафиксированы на Прямой линии с Путиным

Пять кибератак были зафиксированы на Прямой линии с Путиным

Команда Зеленского предложила перенести столицу из Киева

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 Группа людей с саблями и ружьями напала на яхту с туристами в Новой Каледонии

Группа людей с саблями и ружьями напала на яхту с туристами в Новой Каледонии

12:18   27 Июня 2019
Россия

Российские военные специалисты отправились в Венесуэлу

Российские военные специалисты отправились в Венесуэлу

Военные специалисты из России, обслуживающие российскую технику и обучающие местный персонал, отправились из Москвы в Каракас. Об этом посольство РФ в Боливарианской республике сообщило на своей странице в Facebook.

Российское дипломатическое ведомство подчеркнуло, что работы военных специалистов нельзя называть «военным присутствием», так как россияне в Венесуэле занимаются только обслуживанием поставляемой из РФ техники и обучением местных сотрудников, сообщают Nation News.

Из-за попыток поддерживаемого США венесуэльского оппозиционера Хуана Гуайдо организовать государственный переворот в стране обострилась политическая ситуация. В феврале Гуайдо объявил себя президентом республики, но попытка переворота в Каракасе провалилась — большинство венесуэльцев поддержали легитимного президента Николаса Мадуро.

Российские военные специалисты отправились в Венесуэлу

Ряд западных СМИ продолжает публиковать недостоверную информацию о происходящем в стране, искажая реальную картину событий.

Так агентство Reuters опубликовало фейковый материал про отправку в Венесуэлу российских добровольцев из так называемой «ЧВК Вагнера», незадолго до этого активно тиражировался фейк о вывозе самолетами российской авиакомпании восьми тонн золота из хранилищ венесуэльского Центробанка. Обе ложные новости опровергли не только другие издания, но и источники, которые их распространили.

Российские военные специалисты отправились в Венесуэлу

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Автор: Тимофей Булочкин
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