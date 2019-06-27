Пранкер Вован баллотируется в депутаты Мосгордумы

Пранкер Владимир Кузнецов, известный как Вован, планирует участвовать в выборах в Московскую городскую думу.

Об этом 27 июня сообщает РИА Новости со ссылкой на коллегу пранкера Алексея Столярова.

По словам Столярова, к ним с Кузнецовым поступало много жалоб от людей по поводу недобросовестных чиновников, застройщиков, управляющих компаний.

«Некоторые проблемы с помощью пранка решали, и мы посчитали, что влиять на политику проще, находясь внутри системы. Поэтому один из нас в этой студии выдвигается в Мосгордуму — это Владимир», — прокомментировал он.

В свою очередь, Кузнецов сообщил, что их часто критиковали за звонки президентам Франции, Украины, Турции, и упрекали, что в России тоже много нерешенных проблем.

По словам пранкера, он уже зарегистрировался как кандидат и начал сбор подписей. Выборы в Мосгордуму назначены на 8 сентября.

Вован прославился после розыгрышей Александра Лукашенко, Элтона Джона, Михаила Саакашвили, Виталия Кличко, Реджепа Тайипа Эрдогана и многих других.