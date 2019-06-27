Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Спецкомиссия займется расследованием причин катастрофы Ан-24 в Бурятии

Спецкомиссия займется расследованием причин катастрофы Ан-24 в Бурятии

 Пять кибератак были зафиксированы на Прямой линии с Путиным

Пять кибератак были зафиксированы на Прямой линии с Путиным

Команда Зеленского предложила перенести столицу из Киева

Команда Зеленского предложила перенести столицу из Киева

Спикер Верховной рады Украины анонсировал совещание по ситуации в ПАСЕ

Спикер Верховной рады Украины анонсировал совещание по ситуации в ПАСЕ
Меркель почувствовала себя плохо во время официального мероприятия

Меркель почувствовала себя плохо во время официального мероприятия

 Группа людей с саблями и ружьями напала на яхту с туристами в Новой Каледонии

Группа людей с саблями и ружьями напала на яхту с туристами в Новой Каледонии

Спецкомиссия займется расследованием причин катастрофы Ан-24 в Бурятии

Спецкомиссия займется расследованием причин катастрофы Ан-24 в Бурятии

 Пять кибератак были зафиксированы на Прямой линии с Путиным

Пять кибератак были зафиксированы на Прямой линии с Путиным

Команда Зеленского предложила перенести столицу из Киева

Команда Зеленского предложила перенести столицу из Киева

Спикер Верховной рады Украины анонсировал совещание по ситуации в ПАСЕ

Спикер Верховной рады Украины анонсировал совещание по ситуации в ПАСЕ
Меркель почувствовала себя плохо во время официального мероприятия

Меркель почувствовала себя плохо во время официального мероприятия

 Группа людей с саблями и ружьями напала на яхту с туристами в Новой Каледонии

Группа людей с саблями и ружьями напала на яхту с туристами в Новой Каледонии

11:40   27 Июня 2019
Россия

Пранкер Вован баллотируется в депутаты Мосгордумы

Пранкер Вован баллотируется в депутаты Мосгордумы

Пранкер Владимир Кузнецов, известный как Вован, планирует участвовать в выборах в Московскую городскую думу. 

Об этом 27 июня сообщает РИА Новости со ссылкой на коллегу пранкера Алексея Столярова. 

По словам Столярова, к ним с Кузнецовым поступало много жалоб от людей по поводу недобросовестных чиновников, застройщиков, управляющих компаний. 

«Некоторые проблемы с помощью пранка решали, и мы посчитали, что влиять на политику проще, находясь внутри системы. Поэтому один из нас в этой студии выдвигается в Мосгордуму — это Владимир», — прокомментировал он. 

В свою очередь, Кузнецов сообщил, что их часто критиковали за звонки президентам Франции, Украины, Турции, и упрекали, что в России тоже много нерешенных проблем. 

По словам пранкера, он уже зарегистрировался как кандидат и начал сбор подписей. Выборы в Мосгордуму назначены на 8 сентября. 

Вован прославился после розыгрышей Александра Лукашенко, Элтона Джона, Михаила Саакашвили, Виталия Кличко, Реджепа Тайипа Эрдогана и многих других. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#россия #общество #мосгордума #пранкер вован #выборы 8 сентября

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...