Кассетные мины с элементами искусственного интеллекта создали в России

Концерн «Техмаш» разработал кассетные мины с элементами искусственного интеллекта, которые способны различать людей и животных. Об этом сообщает пресс-служба предприятия в четверг, 27 июня.

Кассеты КПОМ-3 с противопехотными минами и КПТМ-4 с противотанковыми минами показаны на пятом форуме «Армия-2019». Отмечается, что кассетная мина ведет селекцию цели на фоне шумовых помех от БМП или танка, она выделяет бойца, вступившего в зону реагирования.

Мина обеспечивает автоматическую установку времени самоликвидации перед размещением кассеты в систему минирования. У ПОМ-3 есть элементы искусственного интеллекта, они способны распознавать цели, самостоятельно деактивироваться, а также ликивидироваться.

Осколочная противопехотная мина ПОМ-3, которая входит в состав кассеты — первая в мире противопехотная мина дистанционной установки с неконтактным взрывателем с сейсмическим датчиком цели, отмечается в сообщении «Техмаша».

Ежегодный международный форум «Армия-2019» проходит с 25 по 30 июня в конгрессно-выставочном центре «Патриот» в Подмосковье. В мероприятии поучаствуют 1,5 тысячи предприятий.