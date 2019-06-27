Меркель почувствовала себя плохо во время официального мероприятия

Канцлер Германии Ангела Меркель вновь почувствовала себя плохо во время официального мероприятия в Берлине. Об этом сообщает телеканал N-tv в четверг, 27 июня.

Меркель начала заметно дрожать во время приема у президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера. Тогда канцлеру принесли стакан воды, но она от него отказалась.

В правительстве Германии заявили, что Меркель чувствует себя хорошо и планирует поехать на саммит G20 в Японию.

Напомним, похожая ситуация случилась на прошлой неделе. Во время церемонии приветствия президента Украины Владимира Зеленского Меркель начало трясти. Она несколько раз поменяла положение рук, стараясь унять дрожь. Позже канцлер сказала, что неважно себя чувствовала из-за обезвоживания.