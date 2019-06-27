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Спикер Верховной рады Украины анонсировал совещание по ситуации в ПАСЕ

Спикер Верховной рады Украины анонсировал совещание по ситуации в ПАСЕ
Меркель почувствовала себя плохо во время официального мероприятия

Меркель почувствовала себя плохо во время официального мероприятия

 Группа людей с саблями и ружьями напала на яхту с туристами в Новой Каледонии

Группа людей с саблями и ружьями напала на яхту с туристами в Новой Каледонии

11:36   27 Июня 2019
Весь мир

Меркель почувствовала себя плохо во время официального мероприятия

Меркель почувствовала себя плохо во время официального мероприятия

Канцлер Германии Ангела Меркель вновь почувствовала себя плохо во время официального мероприятия в Берлине. Об этом сообщает телеканал N-tv в четверг, 27 июня.

Меркель начала заметно дрожать во время приема у президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера. Тогда канцлеру принесли стакан воды, но она от него отказалась.

В правительстве Германии заявили, что Меркель чувствует себя хорошо и планирует поехать на саммит G20 в Японию.

Напомним, похожая ситуация случилась на прошлой неделе. Во время церемонии приветствия президента Украины Владимира Зеленского Меркель начало трясти. Она несколько раз поменяла положение рук, стараясь унять дрожь. Позже канцлер сказала, что неважно себя чувствовала из-за обезвоживания. 

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Автор: Виктория Разумовская
#меркель #фрг #политика #общество

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