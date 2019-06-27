Группа людей с саблями и ружьями напала на яхту с туристами в Новой Каледонии

Вооруженные саблями и ружьями преступники напали на австралийских туристов во время морской прогулки рядом с островом Увеа в Новой Каледонии.

Об этом 27 июня сообщает ТАСС со ссылкой на заявление прокуратуры Новой Каледонии.

По информации агентства, 13 июня туристы прибыли к острову на яхте Masteka 2 из Нумеа. Два австралийца арендовали лодку, чтобы отправиться к коралловому атоллу — для наблюдений за жизнью подводного мира.

Вскоре со стороны острова к ним подошла другая лодка, на борту которой находилось семь-восемь человек.

«Некоторые из них были вооружены саблями и ружьями», — уточнили в прокуратуре.

Неизвестные покружили вокруг яхты, а потом выстрелили в воздух и в борт лодки, на которой находились туристы. Они высадились на нее, избили капитана. Затем стали угрожать оружием, украли личные вещи туристов и сломали навигационное оборудование.

«На данном этапе следует проявлять осторожность, еще не все фигуранты дела допрошены», — передает прокуратура.

При этом в ведомстве уточняют, что главный подозреваемый уже установлен, были также опрошены местные жители.