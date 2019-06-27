Комитет по иностранным делам палаты представителей конгресса США поддержали законопроект о введении экономических ограничений для лиц, причастных к газопроводам «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Проект отправлен на рассмотрение палаты представителей, сообщают РИА Новости.

«По заключению председателя, большинство за. Рассмотренный и согласованный блок законопроектов с поправками без возражений направлен на рассмотрение», — сказал председатель комитета и демократ Элиот Энгел в финале заседания.

Напомним, ранее глава Министерства энергетики США Рик Перри сообщил о новых санкциях Вашингтона в отношении газопровода. Законопроект подготовлен палатой представителей и сенатом — ограничения направлены против компаний, участвующих в строительстве «Северный поток — 2». Газопровод проложат на территории России, Швеции, Дании, Финляндии и Германии, строительство двух веток планируют закончить к концу этого года.

В Совете безопасности РФ уверены в отсутствии юридических оснований для приостановки строительства проекта и напомнили о заинтересованности международных партнеров в скорейшем запуске газопровода, который интересует европейские страны как потребителей газа, а Россию как поставщика. США, Украина и страны Прибалтики выступают против проекта.