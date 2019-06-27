Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Спецкомиссия займется расследованием причин катастрофы Ан-24 в Бурятии

Спецкомиссия займется расследованием причин катастрофы Ан-24 в Бурятии

 Пять кибератак были зафиксированы на Прямой линии с Путиным

Пять кибератак были зафиксированы на Прямой линии с Путиным

Команда Зеленского предложила перенести столицу из Киева

Команда Зеленского предложила перенести столицу из Киева

Спикер Верховной рады Украины анонсировал совещание по ситуации в ПАСЕ

Спикер Верховной рады Украины анонсировал совещание по ситуации в ПАСЕ
Меркель почувствовала себя плохо во время официального мероприятия

Меркель почувствовала себя плохо во время официального мероприятия

 Группа людей с саблями и ружьями напала на яхту с туристами в Новой Каледонии

Группа людей с саблями и ружьями напала на яхту с туристами в Новой Каледонии

Спецкомиссия займется расследованием причин катастрофы Ан-24 в Бурятии

Спецкомиссия займется расследованием причин катастрофы Ан-24 в Бурятии

 Пять кибератак были зафиксированы на Прямой линии с Путиным

Пять кибератак были зафиксированы на Прямой линии с Путиным

Команда Зеленского предложила перенести столицу из Киева

Команда Зеленского предложила перенести столицу из Киева

Спикер Верховной рады Украины анонсировал совещание по ситуации в ПАСЕ

Спикер Верховной рады Украины анонсировал совещание по ситуации в ПАСЕ
Меркель почувствовала себя плохо во время официального мероприятия

Меркель почувствовала себя плохо во время официального мероприятия

 Группа людей с саблями и ружьями напала на яхту с туристами в Новой Каледонии

Группа людей с саблями и ружьями напала на яхту с туристами в Новой Каледонии

11:25   27 Июня 2019
Россия

Конгресс США одобрил санкции против российского «Северного потока — 2»

Конгресс США одобрил санкции против российского «Северного потока — 2»

Комитет по иностранным делам палаты представителей конгресса США поддержали законопроект о введении экономических ограничений для лиц, причастных к газопроводам «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Проект отправлен на рассмотрение палаты представителей, сообщают РИА Новости.

«По заключению председателя, большинство за. Рассмотренный и согласованный блок законопроектов с поправками без возражений направлен на рассмотрение», — сказал председатель комитета и демократ Элиот Энгел в финале заседания.

Напомним, ранее глава Министерства энергетики США Рик Перри сообщил о новых санкциях Вашингтона в отношении газопровода. Законопроект подготовлен палатой представителей и сенатом — ограничения направлены против компаний, участвующих в строительстве «Северный поток  — 2». Газопровод проложат на территории России, Швеции, Дании, Финляндии и Германии, строительство двух веток планируют закончить к концу этого года. 

Конгресс США одобрил санкции против российского «Северного потока — 2»

В Совете безопасности РФ уверены в отсутствии юридических оснований для приостановки строительства проекта и напомнили о заинтересованности международных партнеров в скорейшем запуске газопровода, который интересует европейские страны как потребителей газа, а Россию как поставщика. США, Украина и страны Прибалтики выступают против проекта.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Тимофей Булочкин
#россия #сша #санкции #политика #новости #общество #северный поток #газопровод

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...