Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Спецкомиссия займется расследованием причин катастрофы Ан-24 в Бурятии

Спецкомиссия займется расследованием причин катастрофы Ан-24 в Бурятии

 Пять кибератак были зафиксированы на Прямой линии с Путиным

Пять кибератак были зафиксированы на Прямой линии с Путиным

Команда Зеленского предложила перенести столицу из Киева

Команда Зеленского предложила перенести столицу из Киева

Спикер Верховной рады Украины анонсировал совещание по ситуации в ПАСЕ

Спикер Верховной рады Украины анонсировал совещание по ситуации в ПАСЕ
Меркель почувствовала себя плохо во время официального мероприятия

Меркель почувствовала себя плохо во время официального мероприятия

 Группа людей с саблями и ружьями напала на яхту с туристами в Новой Каледонии

Группа людей с саблями и ружьями напала на яхту с туристами в Новой Каледонии

Спецкомиссия займется расследованием причин катастрофы Ан-24 в Бурятии

Спецкомиссия займется расследованием причин катастрофы Ан-24 в Бурятии

 Пять кибератак были зафиксированы на Прямой линии с Путиным

Пять кибератак были зафиксированы на Прямой линии с Путиным

Команда Зеленского предложила перенести столицу из Киева

Команда Зеленского предложила перенести столицу из Киева

Спикер Верховной рады Украины анонсировал совещание по ситуации в ПАСЕ

Спикер Верховной рады Украины анонсировал совещание по ситуации в ПАСЕ
Меркель почувствовала себя плохо во время официального мероприятия

Меркель почувствовала себя плохо во время официального мероприятия

 Группа людей с саблями и ружьями напала на яхту с туристами в Новой Каледонии

Группа людей с саблями и ружьями напала на яхту с туристами в Новой Каледонии

11:16   27 Июня 2019
Россия

Пилот разбившегося Ан-24 случайно спас коллегу ценой жизни

Пилот разбившегося Ан-24 случайно спас коллегу ценой жизни

Погибший при аварийной посадке Ан-24 в Бурятии пилот Владимир Коломин случайно спас коллегу Михаила Большедворского от смерти ценой собственной жизни. Именно Большедворский должен был вылететь на том сгоревшем самолете, сообщает «Царьград» со ссылкой на источник.

В Иркутске у летчика возникли проблемы со здоровьем. По данным проекта Baza, рейсом «Улан-Удэ - Нижнеангарск-Иркутск» должны были лететь пятеро членов экипажа. Отвечать за полет Ан-2 должен был не погибший Коломин, а командир — Михаил Большедворский. Однако до трагедии в аэропорту Нижнеангарска в Иркутске он пожаловался на плохое самочувствие.

Как сообщает источник, тогда Коломин и предложил ему остаться на земле, а сам вышел в рейс вместо командира экипажа.

«Не дай Бог в полете хватанет», — цитирует источник выведшего на замену Коломина.

Погибший во время жесткой посадки самолета в Бурятии пилот фактически ценой собственной жизни спас от смерти коллегу, когда вышел на замену ему, отмечает издание.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#пилот #бурятия #ан-24 #аварийная посадка

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...