Пилот разбившегося Ан-24 случайно спас коллегу ценой жизни

Погибший при аварийной посадке Ан-24 в Бурятии пилот Владимир Коломин случайно спас коллегу Михаила Большедворского от смерти ценой собственной жизни. Именно Большедворский должен был вылететь на том сгоревшем самолете, сообщает «Царьград» со ссылкой на источник.

В Иркутске у летчика возникли проблемы со здоровьем. По данным проекта Baza, рейсом «Улан-Удэ - Нижнеангарск-Иркутск» должны были лететь пятеро членов экипажа. Отвечать за полет Ан-2 должен был не погибший Коломин, а командир — Михаил Большедворский. Однако до трагедии в аэропорту Нижнеангарска в Иркутске он пожаловался на плохое самочувствие.

Как сообщает источник, тогда Коломин и предложил ему остаться на земле, а сам вышел в рейс вместо командира экипажа.

«Не дай Бог в полете хватанет», — цитирует источник выведшего на замену Коломина.

Погибший во время жесткой посадки самолета в Бурятии пилот фактически ценой собственной жизни спас от смерти коллегу, когда вышел на замену ему, отмечает издание.