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Пять кибератак были зафиксированы на Прямой линии с Путиным

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 Группа людей с саблями и ружьями напала на яхту с туристами в Новой Каледонии

Группа людей с саблями и ружьями напала на яхту с туристами в Новой Каледонии

11:11   27 Июня 2019
Россия

Семьям погибших при крушении Ан-24 выплатят по 500 тысяч рублей

Семьям погибших при крушении Ан-24 выплатят по 500 тысяч рублей

Семьи пилотов, погибших во время ЧП с Ан-24 в Нижнеангарске, получат по 500 тысяч рублей из регионального бюджета. Об этом сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов.

Пострадавшим пассажирам тоже назначат выплаты. Тем, кто получил травмы средней тяжести, полагается по 400 тысяч рублей, а тем, у кого легкие травмы — 200 тысяч рублей. 

Напомним, ЧП произошло в четверг, 27 июня, утром. Пассажирский борт Ан-24, принадлежащий авиакомпании «Ангара», совершил жесткую посадку в аэропорту Нижнеангарска. Причиной стал отказ одного из двигателей вскоре после вылета. При посадке самолет выехал за пределы ВПП и врезался в техническую постройку. Из-за этого произошло возгорание. 

Во Всероссийском союзе страховщиков ранее заявили, что семьи погибших получат страховые выплаты в размере миллиона рублей. 

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Автор: Виктория Разумовская
#крушение #чп #бурятия #ан-24

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