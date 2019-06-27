ФАС оштрафовала Google на 438 миллионов рублей за три года
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) за три года выписала штрафов американской корпорации Google на 438 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«Общая сумма штрафов за последние три года — более 438 миллионов рублей», — говорится в сообщении.
ФАС возбудила против Google за минувшие три года одно антимонопольное, четыре административных дела, а также два дела о нарушении закона «О рекламе». Накануне, 26 июня, ведомство признало компанию нарушителем закона из-за контекстной рекламы по написанию дипломных работ и рефератов.
Отмечается, что в сервисе Google Adwords такая реклама распространялась в декабре прошлого года. Таким образом, Google может грозить штраф до 500 тысяч рублей.