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10:42   27 Июня 2019
Россия

Видео момента жесткой посадки Ан-24 в Бурятии появилось в сети

Видео момента жесткой посадки Ан-24 в Бурятии появилось в сети

Видео жесткой посадки самолета Ан-24 авиакомпании «Ангара» появилось в сети. Ролик снят одним из пассажиров, находящимся внутри лайнера. 

На кадрах видно, как воздушное судно постепенно снижается, приземляется на взлетно-посадочную полосу, а затем неожиданно съезжает с нее, едет по траве и врезается в техническую постройку.

Напомним, инцидент произошел в четверг, 27 июня. Самолет летел из Нижнеангарска в Улан-Удэ. Вскоре после взлета отказал один из двигателей, было принято решение вернуться в аэропорт. 

После того, как Ан-24 врезался в здание, он загорелся. Погибли два пилота. За медицинской помощью обратились 22 человека из 43. 

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов, повлекшее гибель людей по неосторожности.

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Автор: Виктория Разумовская
#самолет #бурятия #жесткая посадка #ангара

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