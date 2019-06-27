Видео момента жесткой посадки Ан-24 в Бурятии появилось в сети

Видео жесткой посадки самолета Ан-24 авиакомпании «Ангара» появилось в сети. Ролик снят одним из пассажиров, находящимся внутри лайнера.

На кадрах видно, как воздушное судно постепенно снижается, приземляется на взлетно-посадочную полосу, а затем неожиданно съезжает с нее, едет по траве и врезается в техническую постройку.

Напомним, инцидент произошел в четверг, 27 июня. Самолет летел из Нижнеангарска в Улан-Удэ. Вскоре после взлета отказал один из двигателей, было принято решение вернуться в аэропорт.

После того, как Ан-24 врезался в здание, он загорелся. Погибли два пилота. За медицинской помощью обратились 22 человека из 43.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов, повлекшее гибель людей по неосторожности.