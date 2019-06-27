ВШЭ вошла в международный рейтинг лучших молодых университетов мира

Высшая школа экономики заняла 60-е место в рейтинге молодых университетов Times Higher Education (THE) и стала единственным российским вузом в списке.

«Очевидно, что Высшая школа экономики — это восходящая звезда мирового высшего образования, которой удалось достичь выдающихся успехов в преподавании и науке всего за несколько десятилетий с момента ее основания в 1992 году. Университет впервые вошел в рейтинг молодых университетов THE в 2017 году в районе сотого места, и сегодня приближается к топ-50», — заявил главный директор по знаниям ТНЕ Фил Бейти, сообщается на официальном сайте университета.

Бейти отметил, что главными факторами стремительного роста ВШЭ в рейтинге стало активное привлечение внешнего финансирования научных исследований и увеличение влиятельности научных публикаций ВШЭ.

Старший директор по стратегическому развитию НИУ ВШЭ Ирина Карелина утверждает, что университет, несмотря на свой «молодой» возраст, успешно конкурирует с именитыми «старыми» вузами.

«Вхождение в рейтинг — не самоцель, для нас важно преодолеть «недостаток» молодых университетов — признание в глобальной среде их академической репутации», — рассказала Карелина.

Директор подчеркнула, что большинство молодых вузов, представленных в рейтинге, отсчитывают новую историю от момента своей реорганизации, а то время как ВШЭ была создана в 1992 году «с нуля».

Напомним, ранее сообщалось, что лучшим вузом России по версии Forbes стал Национальный исследовательский технологический университет МИСиС, а в прошлом году в рейтинге лидировала ВШЭ.