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10:01   27 Июня 2019
Россия

ФСБ задержала в Новом Уренгое контрабандистов оружия из Украины и Литвы

ФСБ задержала в Новом Уренгое контрабандистов оружия из Украины и Литвы

ФСБ России задержала в Новом Уренгое членов преступной группы, связанных с организацией канала контрабанды оружия с территории Украины и Литвы, а также модернизации оружия. Об этом в четверг, 27 июня, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным ФСБ, задержаны организатор и 10 участников преступной группы, изъяты 33 единицы огнестрельного оружия. Среди них —  семь автоматов, 11 винтовок, карабинов и ружей, 14 пистолетов и револьверов, пистолет-пулемет, три ручные гранаты, боеприпасы и комплектующие.

Правоохранители также закрыли четыре подпольные мастерские по модернизации оружия. Решается вопрос о возбуждении дел по статьям «Незаконный оборот оружия и боеприпасов» и «Незаконное изготовление оружия».

Напомним, накануне сотрудникам ФСБ удалось предотвратить теракт в Саратове, который готовил член ИГ (запрещена в РФ) в людном месте.

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Автор: Арсений Аскольский
#фсб #оружие #контрабанда #новый уренгой

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