Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
ФАС оштрафовала Google на 438 миллионов рублей за три года

ФАС оштрафовала Google на 438 миллионов рублей за три года

 Видео момента жесткой посадки Ан-24 в Бурятии появилось в сети

Видео момента жесткой посадки Ан-24 в Бурятии появилось в сети
Спикер Верховной рады Украины анонсировал совещание по ситуации в ПАСЕ

Спикер Верховной рады Украины анонсировал совещание по ситуации в ПАСЕ

 Украина не допустит российских наблюдателей от ПАСЕ на выборы

Украина не допустит российских наблюдателей от ПАСЕ на выборы
Минный тральщик и сухогруз столкнулись в Японии

Минный тральщик и сухогруз столкнулись в Японии

Умер актер сериалов «Сверхъестественное» и «Зачарованные» Билли Драго

Умер актер сериалов «Сверхъестественное» и «Зачарованные» Билли Драго
ФАС оштрафовала Google на 438 миллионов рублей за три года

ФАС оштрафовала Google на 438 миллионов рублей за три года

 Видео момента жесткой посадки Ан-24 в Бурятии появилось в сети

Видео момента жесткой посадки Ан-24 в Бурятии появилось в сети
Спикер Верховной рады Украины анонсировал совещание по ситуации в ПАСЕ

Спикер Верховной рады Украины анонсировал совещание по ситуации в ПАСЕ

 Украина не допустит российских наблюдателей от ПАСЕ на выборы

Украина не допустит российских наблюдателей от ПАСЕ на выборы
Минный тральщик и сухогруз столкнулись в Японии

Минный тральщик и сухогруз столкнулись в Японии

Умер актер сериалов «Сверхъестественное» и «Зачарованные» Билли Драго

Умер актер сериалов «Сверхъестественное» и «Зачарованные» Билли Драго
10:28   27 Июня 2019
Россия

Школьники смогут проехать на бронетехнике на «Армии-2019» в Екатеринбурге

Школьники смогут проехать на бронетехнике на «Армии-2019» в Екатеринбурге

Шестьдесят школьников с ограниченными возможностями впервые поучаствуют в форуме «Армия» в Екатеринбурге.  Под присмотром медиков они смогут проехать на бронетехнике. Мероприятие пройдет с 28 по 30 июня. 

Об этом в четверг, 27 июня, говорится в сообщении пресс-службы Центрального военного округа (ЦВО). Уточняется, что у детей будет возможность проехать на  танках Т-72, БМП и бронемашинах «Тигр». Также они посетят занятия по огневой подготовке.

«Впервые на форуме «Армия» в Екатеринбурге по решению командующего войсками ЦВО генерал-полковника Александра Лапина будет организована работа с детьми с ограниченными возможностями и из детдомов Свердловской области», — говорится в сообщении.

На форуме в Екатеринбурге представят более 70 единиц бронетанковой, автомобильной, спецтехники и ракетно-артиллерийского вооружения, а также более 100 образцов современного и раритетного стрелкового оружия.

Школьники смогут проехать на бронетехнике на «Армии-2019» в Екатеринбурге

Министр обороны РФ Сергей Шойгу выступил в первый день работы на форуме в Москве. Глава военного ведомства отметил агрессивную информационную политику ряда стран Запада по отношению к Россию. Он связал это с тем, что РФ вернула себе утраченный после распада СССР статус второго мирового полюса.

Руководитель Минобороны также надеется, что депутаты Госдумы поддержат законопроект об уголовной ответственности за снос и осквернение памятников советским войнам за рубежом, которое разработало ведомство.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#екатеринбург #армия #шойгу

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...