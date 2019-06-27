Школьники смогут проехать на бронетехнике на «Армии-2019» в Екатеринбурге

Шестьдесят школьников с ограниченными возможностями впервые поучаствуют в форуме «Армия» в Екатеринбурге. Под присмотром медиков они смогут проехать на бронетехнике. Мероприятие пройдет с 28 по 30 июня.

Об этом в четверг, 27 июня, говорится в сообщении пресс-службы Центрального военного округа (ЦВО). Уточняется, что у детей будет возможность проехать на танках Т-72, БМП и бронемашинах «Тигр». Также они посетят занятия по огневой подготовке.

«Впервые на форуме «Армия» в Екатеринбурге по решению командующего войсками ЦВО генерал-полковника Александра Лапина будет организована работа с детьми с ограниченными возможностями и из детдомов Свердловской области», — говорится в сообщении.

На форуме в Екатеринбурге представят более 70 единиц бронетанковой, автомобильной, спецтехники и ракетно-артиллерийского вооружения, а также более 100 образцов современного и раритетного стрелкового оружия.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу выступил в первый день работы на форуме в Москве. Глава военного ведомства отметил агрессивную информационную политику ряда стран Запада по отношению к Россию. Он связал это с тем, что РФ вернула себе утраченный после распада СССР статус второго мирового полюса.

Руководитель Минобороны также надеется, что депутаты Госдумы поддержат законопроект об уголовной ответственности за снос и осквернение памятников советским войнам за рубежом, которое разработало ведомство.