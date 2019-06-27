Митрохин пожаловался в полицию на мошенников из штаба Соболь

Кандидат в Мосгордуму от партии «Яблоко» Сергей Митрохин обвинил волонтеров команды Любови Соболь в том, что они спровоцировали волонтера его штаба сфальсифицировать подписи избирателей в его поддержку.

В связи с этим Митрохин написал заявление, которое направил начальнику ОМВД по району Замоскворечье, с просьбой разобраться в случившемся. Копию документа, фото талона-уведомления о принятии заявления и пояснения Митрохина он выложил на своей странице в соцсети facebook.

В документе говорится, что 26 июня волонтер его штаба рассказала, что во время агитации познакомилась с волонтерами Соболь. Те уговорили ее воспользоваться предоставленными ими данными и внести недействительные записи в подписные листы.

«Правда это или нет – я не знаю. Пусть с этим вопросом разбираются правоохранительные органы», — заявил Митрохин, подчеркнув, что сделал все от него зависящее.

Ранее сообщалось, что Навальный и Соболь затравили главу Фонда помощи хосписам «Вера» Анну Федермессер, которая планировала баллотироваться в Мосгордуму. Видимо, либералы поняли, что Соболь как кандидат слабее Федермессер. Никто не хочет ставить подписи за скандальную сторонницу блогера. По словам сбежавшего от Соболь волонтера, в день удавалось собрать не более трех подписей. Остальные члены команды Навального, такие как Илья Яшин, Иван Жданов, Владимир Милов, Константин Янкаускас, отстают еще больше.