Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
ФАС оштрафовала Google на 438 миллионов рублей за три года

ФАС оштрафовала Google на 438 миллионов рублей за три года

 Видео момента жесткой посадки Ан-24 в Бурятии появилось в сети

Видео момента жесткой посадки Ан-24 в Бурятии появилось в сети
Спикер Верховной рады Украины анонсировал совещание по ситуации в ПАСЕ

Спикер Верховной рады Украины анонсировал совещание по ситуации в ПАСЕ

 Украина не допустит российских наблюдателей от ПАСЕ на выборы

Украина не допустит российских наблюдателей от ПАСЕ на выборы
Минный тральщик и сухогруз столкнулись в Японии

Минный тральщик и сухогруз столкнулись в Японии

Умер актер сериалов «Сверхъестественное» и «Зачарованные» Билли Драго

Умер актер сериалов «Сверхъестественное» и «Зачарованные» Билли Драго
ФАС оштрафовала Google на 438 миллионов рублей за три года

ФАС оштрафовала Google на 438 миллионов рублей за три года

 Видео момента жесткой посадки Ан-24 в Бурятии появилось в сети

Видео момента жесткой посадки Ан-24 в Бурятии появилось в сети
Спикер Верховной рады Украины анонсировал совещание по ситуации в ПАСЕ

Спикер Верховной рады Украины анонсировал совещание по ситуации в ПАСЕ

 Украина не допустит российских наблюдателей от ПАСЕ на выборы

Украина не допустит российских наблюдателей от ПАСЕ на выборы
Минный тральщик и сухогруз столкнулись в Японии

Минный тральщик и сухогруз столкнулись в Японии

Умер актер сериалов «Сверхъестественное» и «Зачарованные» Билли Драго

Умер актер сериалов «Сверхъестественное» и «Зачарованные» Билли Драго
9:45   27 Июня 2019
Весь мир

Минный тральщик и сухогруз столкнулись в Японии

Минный тральщик и сухогруз столкнулись в Японии

Минный тральщик «Нотодзима» ВМС Японии врезался  в грузовое судно у побережья префектуры Хиросима. Как сообщает The Japan Times, инцидент произошел около полуночи возле порта Ономити.

Экипажи обоих кораблей не пострадали. Всего на их борту находился 41 человек. Однако сами судна получили большие повреждения, хотя остались на плаву. Минный тральщик потерял управление. Сейчас военное судно пытаются отбуксировать на базу, а грузовое судно своим ходом движется в Фукуяму.

Разлива нефтепродуктов не произошло. Причины ЧП выясняются. Создан оперативный штаб по расследованию инцидента.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#япония #сухогруз #тральщик

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...