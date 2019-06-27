Минный тральщик и сухогруз столкнулись в Японии

Минный тральщик «Нотодзима» ВМС Японии врезался в грузовое судно у побережья префектуры Хиросима. Как сообщает The Japan Times, инцидент произошел около полуночи возле порта Ономити.

Экипажи обоих кораблей не пострадали. Всего на их борту находился 41 человек. Однако сами судна получили большие повреждения, хотя остались на плаву. Минный тральщик потерял управление. Сейчас военное судно пытаются отбуксировать на базу, а грузовое судно своим ходом движется в Фукуяму.

Разлива нефтепродуктов не произошло. Причины ЧП выясняются. Создан оперативный штаб по расследованию инцидента.