МИСиС стал лучшим вузом России по версии Forbes

Журнал Forbes опубликовал рейтинг 100 лучших вузов России. На первом месте оказался Национальный исследовательский технологический университет МИСиС. В прошлом году лидером рейтинга была Российская школа экономики. В этом году она попала лишь на 10-ю строчку.

Эксперты при оценке вузов учитывали три параметра: качество образования (максимум 50 баллов), востребованность выпускников (30 баллов) и фактор Forbes («элитность» учебного заведения и долю предпринимателей в общем количестве выпускников, 20 баллов).

Эксперты поставили МИСиС 54,11 балла. Второе место занял МГИМО (52,24 балла), третье — МФТИ (52,01 балла). Далее расположились два других московских вуза: НИЯУ МИФИ (51,46 балла), МГУ (51,27 балла).

Кроме того, в 20-ку лучших вузов вошли РАНХиГС (51,04 балла), петербургский ИТМО (50,89 балла), ВШЭ (48,75 балла), Финансовый университет при правительстве РФ (47,81 балла), РГУ нефти и газа имени Губкина (46,79 балла), МГЮА имени Кутафина (46,41 балла), РЭУ имени Плеханова (44,94 балла).