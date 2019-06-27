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9:31   27 Июня 2019
Россия

МИСиС стал лучшим вузом России по версии Forbes

МИСиС стал лучшим вузом России по версии Forbes

Журнал Forbes опубликовал рейтинг 100 лучших вузов России. На первом месте оказался Национальный исследовательский технологический университет МИСиС. В прошлом году лидером рейтинга была Российская школа экономики. В этом году она попала лишь на 10-ю строчку.

Эксперты при оценке вузов учитывали три параметра: качество образования (максимум 50 баллов), востребованность выпускников (30 баллов) и фактор Forbes («элитность» учебного заведения и долю предпринимателей в общем количестве выпускников, 20 баллов).

Эксперты поставили МИСиС 54,11 балла. Второе место занял МГИМО (52,24 балла), третье — МФТИ (52,01 балла). Далее расположились два других московских вуза: НИЯУ МИФИ (51,46 балла), МГУ (51,27 балла).

Кроме того, в 20-ку лучших вузов вошли РАНХиГС (51,04 балла), петербургский ИТМО (50,89 балла), ВШЭ (48,75 балла), Финансовый университет при правительстве РФ (47,81 балла), РГУ нефти и газа имени Губкина (46,79 балла), МГЮА имени Кутафина (46,41 балла), РЭУ имени Плеханова (44,94 балла).

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Автор: Виктория Разумовская
#вуз #forbes #образование #мисис

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