Умер актер сериалов «Сверхъестественное» и «Зачарованные» Билли Драго

Американский актер Билли Драго (настоящее имя — Уильям Юджин Берроуз) умер в Лос-Анджелесе. Ему было 73 лет, сообщает Variety. По данным издания, смерть наступила из-за осложнений после инсульта.

Билли Драго начал актерскую карьеру в 1979 году. Актер снялся в нескольких десятках фильмов и телесериалов. Одна из самых известных работ Драго — роль подручного Аль Капоне Фрэнка Нитти в фильме «Неприкасаемые» 1987 года. Он также снялся в эпизодах «Зачарованных», где сыграл роль демона Барбаса.

Billy Drago who starred in Brian DePalma's The Untouchables dies aged 73 https://t.co/4nWrvljypt pic.twitter.com/ytEyKTG8Pw