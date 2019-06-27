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Умер актер сериалов «Сверхъестественное» и «Зачарованные» Билли Драго

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9:15   27 Июня 2019
Весь мир

Умер актер сериалов «Сверхъестественное» и «Зачарованные» Билли Драго

Умер актер сериалов «Сверхъестественное» и «Зачарованные» Билли Драго

Американский актер Билли Драго (настоящее имя — Уильям Юджин Берроуз) умер в Лос-Анджелесе. Ему было 73 лет, сообщает Variety. По данным издания, смерть наступила из-за осложнений после инсульта.

Билли Драго начал актерскую карьеру в 1979 году. Актер снялся в нескольких десятках фильмов и телесериалов. Одна из самых известных работ Драго — роль подручного Аль Капоне Фрэнка Нитти в фильме «Неприкасаемые» 1987 года. Он также снялся в эпизодах «Зачарованных», где сыграл роль демона Барбаса.

Зрителям он также  запомнился по сериалам «Секретные материалы», «Сверхъестественное» и «Детективное агентство «Лунный свет». Актер появился в клипе Майкла Джексона «You Rock My World» в 2001 году. 

У Драго есть двое сыновей и несколько внуков.

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Автор: Арсений Аскольский
#сша #смерть #актер #билли драго

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