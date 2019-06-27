Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
ФАН опубликовало список пассажиров самолета Ан-24, аварийно севшего в Бурятии

ФАН опубликовало список пассажиров самолета Ан-24, аварийно севшего в Бурятии

 Ространснадзор проверит авиакомпанию «Ангара» после ЧП с Ан-24

Ространснадзор проверит авиакомпанию «Ангара» после ЧП с Ан-24
Спикер Верховной рады Украины анонсировал совещание по ситуации в ПАСЕ

Спикер Верховной рады Украины анонсировал совещание по ситуации в ПАСЕ

 Украина не допустит российских наблюдателей от ПАСЕ на выборы

Украина не допустит российских наблюдателей от ПАСЕ на выборы
Умер актер сериалов «Сверхъестественное» и «Зачарованные» Билли Драго

Умер актер сериалов «Сверхъестественное» и «Зачарованные» Билли Драго

 Китай и США договорились объявить мир в торговой войне, сообщают китайские СМИ

Китай и США договорились объявить мир в торговой войне, сообщают китайские СМИ
ФАН опубликовало список пассажиров самолета Ан-24, аварийно севшего в Бурятии

ФАН опубликовало список пассажиров самолета Ан-24, аварийно севшего в Бурятии

 Ространснадзор проверит авиакомпанию «Ангара» после ЧП с Ан-24

Ространснадзор проверит авиакомпанию «Ангара» после ЧП с Ан-24
Спикер Верховной рады Украины анонсировал совещание по ситуации в ПАСЕ

Спикер Верховной рады Украины анонсировал совещание по ситуации в ПАСЕ

 Украина не допустит российских наблюдателей от ПАСЕ на выборы

Украина не допустит российских наблюдателей от ПАСЕ на выборы
Умер актер сериалов «Сверхъестественное» и «Зачарованные» Билли Драго

Умер актер сериалов «Сверхъестественное» и «Зачарованные» Билли Драго

 Китай и США договорились объявить мир в торговой войне, сообщают китайские СМИ

Китай и США договорились объявить мир в торговой войне, сообщают китайские СМИ
9:08   27 Июня 2019
Россия

ФАН опубликовало список пассажиров самолета Ан-24, аварийно севшего в Бурятии

ФАН опубликовало список пассажиров самолета Ан-24, аварийно севшего в Бурятии

Федеральное агентство новостей опубликовало список пассажиров самолета Ан-24, который потерпел жесткую посадку в аэропорту Нижнеангарска. ЧП произошло в четверг, 27 июня.

Жертвами ЧП стали два человека — два пилота. Кроме них в больницы попали еще 22 человека с различными травмами. Четыре человека находятся в состоянии средней степени тяжести, 18 – в легкой степени. Тяжелых пострадавших нет. Всего на борту находились 43 пассажира:

Дмитрий Т.

Владимир Юрьевич Г.

Михаил Васильевич Г.

Солбон Дугарович Ц.

Вячеслав Константинович П.

Светлана Михайловна А.

Анастасия Викторовна Г.

Александр Александрович В.

Александр Степанович М.

Татьяна  А.

Лидия П.

Сергей З.

Надежда Т.

Ольга Владимировна Г.

Алексей Д.

Юлия Б.

Баир Д.

Юлия Ш.

Евгения Б.

Николай Павлович П.

Михаил Иннокентьевич Г.

Радна Г.

Андрей Александрович Р.

Анастасия Валерьевна О.

Никита Сергеевич А.

Тамара Григорьевна А.

Роман М.

Павел Николаевич П.

Дари Д.

Анна Павловна И.

Михаил Афанасьевич С.

Виктор Петрович К.

Иван И.

Владимир М.

Евгений Л.

Михаил Р.

Алдар Ц.

Соелма Ц.

Агван Ц.

Андрей Павлович М.

Любовь Федоровна С.

Евгений Валентинович К.

Илья Алексеевич М.

Борт летел из Улан-Удэ в Иркутск с посадкой в Нижнеангарске. После взлета у воздушного судна отказал один из двигателей. Было принято совершить аварийную посадку.

При посадке самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и врезался в очистные сооружения. Позже случился пожар.

Сейчас возгорание ликвидировано. Следователи возбудили уголовное дело.

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#чп #бурятия #жесткая посадка #ан-24

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...