ФАН опубликовало список пассажиров самолета Ан-24, аварийно севшего в Бурятии

Федеральное агентство новостей опубликовало список пассажиров самолета Ан-24, который потерпел жесткую посадку в аэропорту Нижнеангарска. ЧП произошло в четверг, 27 июня.

Жертвами ЧП стали два человека — два пилота. Кроме них в больницы попали еще 22 человека с различными травмами. Четыре человека находятся в состоянии средней степени тяжести, 18 – в легкой степени. Тяжелых пострадавших нет. Всего на борту находились 43 пассажира:

Дмитрий Т.

Владимир Юрьевич Г.

Михаил Васильевич Г.

Солбон Дугарович Ц.

Вячеслав Константинович П.

Светлана Михайловна А.

Анастасия Викторовна Г.

Александр Александрович В.

Александр Степанович М.

Татьяна А.

Лидия П.

Сергей З.

Надежда Т.

Ольга Владимировна Г.

Алексей Д.

Юлия Б.

Баир Д.

Юлия Ш.

Евгения Б.

Николай Павлович П.

Михаил Иннокентьевич Г.

Радна Г.

Андрей Александрович Р.

Анастасия Валерьевна О.

Никита Сергеевич А.

Тамара Григорьевна А.

Роман М.

Павел Николаевич П.

Дари Д.

Анна Павловна И.

Михаил Афанасьевич С.

Виктор Петрович К.

Иван И.

Владимир М.

Евгений Л.

Михаил Р.

Алдар Ц.

Соелма Ц.

Агван Ц.

Андрей Павлович М.

Любовь Федоровна С.

Евгений Валентинович К.

Илья Алексеевич М.

Борт летел из Улан-Удэ в Иркутск с посадкой в Нижнеангарске. После взлета у воздушного судна отказал один из двигателей. Было принято совершить аварийную посадку.

При посадке самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и врезался в очистные сооружения. Позже случился пожар.

Сейчас возгорание ликвидировано. Следователи возбудили уголовное дело.