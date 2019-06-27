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 Ространснадзор проверит авиакомпанию «Ангара» после ЧП с Ан-24

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8:33   27 Июня 2019
Россия

Ространснадзор проверит авиакомпанию «Ангара» после ЧП с Ан-24

Ространснадзор проверит авиакомпанию «Ангара» после ЧП с Ан-24

Ространснадзор проведет проверку авиакомпании «Ангара» после того, как самолет Ан-24 совершил аварийную посадку в Бурятии. Об этом сообщили 27 июня в ведомстве.

ЧП произошло в четверг утром. Самолет Ан-24, принадлежащий авиакомпании «Ангара», аварийно сел в аэропорту Нижнеангарска после того, как у него отказал один из двигателей. При посадке лайнер выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и врезался в здание очистных сооружений. В результате столкновения начался пожар. Жертвами инцидента стали два пилота. Еще 19 человек госпитализировали. 

На данный момент спасатели ликвидировали возгорание. Возбуждено уголовное дело.

 

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Автор: Виктория Разумовская
#самолет #чп #бурятия #ангара #авиакомпания

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