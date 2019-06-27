Ространснадзор проверит авиакомпанию «Ангара» после ЧП с Ан-24
Ространснадзор проведет проверку авиакомпании «Ангара» после того, как самолет Ан-24 совершил аварийную посадку в Бурятии. Об этом сообщили 27 июня в ведомстве.
ЧП произошло в четверг утром. Самолет Ан-24, принадлежащий авиакомпании «Ангара», аварийно сел в аэропорту Нижнеангарска после того, как у него отказал один из двигателей. При посадке лайнер выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и врезался в здание очистных сооружений. В результате столкновения начался пожар. Жертвами инцидента стали два пилота. Еще 19 человек госпитализировали.
На данный момент спасатели ликвидировали возгорание. Возбуждено уголовное дело.
«После посадки самолет врезался в какой-то гараж и загорелся. Пассажиры вылезали через окно»: Два пилота погибли при жесткой посадке Ан-24 в Нижне-Ангарскеhttps://t.co/PCL99U3XwB pic.twitter.com/AV2JF1XSeA— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) June 27, 2019