Россия поставит Индонезии 43 боевые машины до 2020 года

Россия готова поставить Индонезии 22 боевые машины БМП-3Ф и 21 бронетранспортер БТ-ЗФ до конца 2020 года. Об этом сообщили в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству в четверг, 27 июня.

Два государства ранее заключили контракт на поставку российских бронетранспортеров БТ-3Ф.

Плавающий бронированный транспортер БТ-3Ф используется в армии для транспортировки подразделений морской пехоты, береговой охраны и сухопутных войск, а также для огневой поддержки десанта. Всего машина может перевозить 17 человек.

БТ-ЗФ оснащен энергопоглощающими складными креслами, которые обеспечивают снижение ударных нагрузок при подрыве на мине и при движении по пересеченной местности. Кроме того, машина может действовать в условиях жаркого климата, так как специалисты оснастили ее агрегатным компрессорным кондиционером.