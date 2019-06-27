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8:16   27 Июня 2019
Россия

Россия поставит Индонезии 43 боевые машины до 2020 года

Россия поставит Индонезии 43 боевые машины до 2020 года

Россия готова поставить Индонезии 22 боевые машины БМП-3Ф и 21 бронетранспортер БТ-ЗФ до конца 2020 года. Об этом сообщили в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству в четверг, 27 июня.

Два государства ранее заключили контракт на поставку российских бронетранспортеров БТ-3Ф.

Плавающий бронированный транспортер БТ-3Ф используется в армии для транспортировки подразделений морской пехоты, береговой охраны и сухопутных войск, а также для огневой поддержки десанта. Всего машина может перевозить 17 человек. 

БТ-ЗФ оснащен энергопоглощающими складными креслами, которые обеспечивают снижение ударных нагрузок при подрыве на мине и при движении по пересеченной местности. Кроме того, машина может действовать в условиях жаркого климата, так как специалисты оснастили ее агрегатным компрессорным кондиционером.

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Автор: Виктория Разумовская
#вооружение #индонезия #армия и опк #бмп-3ф

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