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Китай и США договорились объявить мир в торговой войне, сообщают китайские СМИ

Китай и США договорились объявить мир в торговой войне, сообщают китайские СМИ

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7:48   27 Июня 2019
Весь мир

Китай и США договорились объявить мир в торговой войне, сообщают китайские СМИ

Китай и США договорились объявить мир в торговой войне, сообщают китайские СМИ

США и Китай предварительно договорились о мире в торговой войне в ходе предстоящего саммита G20 в Осаке. Об этом сообщает газета South China Morning Post, ссылаясь на осведомленные источники.

В сентябре и июле США и КНР ввели взаимные повышенные таможенные пошлины на ряд товаров, годовой объем импорта которых составляет сотни миллиардов долларов.

Источники китайской гозеты сообщили, что США и Китай договорились о мире, чтобы возобновить переговоры по урегулированию спора. Детали сделки уже заранее включены в пресс-релизы к грядущей встрече президента США Дональда Трампа и главы КНР Си Цзиньпина.

При этом отмечается, что решение Трампа временно приостановить введение дополнительных тарифов поспособствовало грядущей встрече в Осаке.

Ранее Трамп не исключил возможности заключения сделки во время встречи с Си Цзиньпином на саммите «Большой двадцатки» в Осаке 28-29 июня.

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Автор: Олег Королев
#сша #китай #торговая война

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