После крушения Ан-24 в Бурятии в больницу доставили 19 человек

Бригада реаниматологов из Улан-Удэ вылетела в Нижнеангарск в Бурятии, где потерпел крушение самолет Ан-24. Об этом сообщила РИА «Новости» представитель республиканского центра медицины катастроф Ольга Рипп.

Ранее пресс-секретарь главы Бурятии Алексей Фишев сообщил, что самолет экстренно приземлился в аэропорту Нижнеангарска после отказа в воздухе одного из двигателей. В результате погибли два пилота и семь человек пострадали. Спасены 43 человека.

В пресс-службе Росавиации сообщили, что в районной больнице Нижнеангарска остаются шесть человек. В региональном Минздраве уточнили, что состояние пострадавших уточняется, при необходимости их направят в столицу республики. На место вылетела команда реаниматологов и психолог.

В свою очередь представитель ЕДДС района сообщил агентству, что в больницу были доставлены 19 человек. Диспетчерская служба собирает сведения о пассажирах. Тяжелых ранений никто не получил.

СК на транспорте по факту инцидента возбудил уголовное дело. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) и Росавиация примут участие в расследовании аварийной посадки самолета в Бурятии.

На месте происшествия работают экстренные службы, в том числе 23 сотрудника полиции.