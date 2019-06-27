Мэр Нью-Йорка на дебатах кандидатов в президенты назвал Россию основной угрозой

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио на теледебатах кандидатов в президенты США назвал Россию основной геополитической угрозой. Соответствующее заявление он сделал в эфире телеканала MSNBC.

По его словам, Россия является главной угрозой из-за «попыток подорвать» американскую демократию. Де Блазио призвал «остановить Москву».

В свою очередь губернатор штата Вашингтона Джей Инсли заявил, что считает основной угрозой действующего главу государства Дональда Трампа. Его слова были встречены аплодисментами.

Больше голосов (по три и более ) остальные кандидаты отдали за Китай, ядерное оружие на фоне обострения отношений с Ираном, а также изменение климата.

В теледебатах участвуют десять человек. Вторая часть дебатов пройдет на следующий день - в их также будут участвовать десять кандидатов. Всего в гонке участвуют 25 демократов.