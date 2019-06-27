Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
После крушения Ан-24 в Бурятии в больницу доставили 19 человек

После крушения Ан-24 в Бурятии в больницу доставили 19 человек

 Ливни подтопили шесть населенных пунктов в Иркутской области

Ливни подтопили шесть населенных пунктов в Иркутской области
Спикер Верховной рады Украины анонсировал совещание по ситуации в ПАСЕ

Спикер Верховной рады Украины анонсировал совещание по ситуации в ПАСЕ

 Украина не допустит российских наблюдателей от ПАСЕ на выборы

Украина не допустит российских наблюдателей от ПАСЕ на выборы
Китай и США договорились объявить мир в торговой войне, сообщают китайские СМИ

Китай и США договорились объявить мир в торговой войне, сообщают китайские СМИ

 Мэр Нью-Йорка на дебатах кандидатов в президенты назвал Россию основной угрозой

Мэр Нью-Йорка на дебатах кандидатов в президенты назвал Россию основной угрозой
После крушения Ан-24 в Бурятии в больницу доставили 19 человек

После крушения Ан-24 в Бурятии в больницу доставили 19 человек

 Ливни подтопили шесть населенных пунктов в Иркутской области

Ливни подтопили шесть населенных пунктов в Иркутской области
Спикер Верховной рады Украины анонсировал совещание по ситуации в ПАСЕ

Спикер Верховной рады Украины анонсировал совещание по ситуации в ПАСЕ

 Украина не допустит российских наблюдателей от ПАСЕ на выборы

Украина не допустит российских наблюдателей от ПАСЕ на выборы
Китай и США договорились объявить мир в торговой войне, сообщают китайские СМИ

Китай и США договорились объявить мир в торговой войне, сообщают китайские СМИ

 Мэр Нью-Йорка на дебатах кандидатов в президенты назвал Россию основной угрозой

Мэр Нью-Йорка на дебатах кандидатов в президенты назвал Россию основной угрозой
7:14   27 Июня 2019
Весь мир

Мэр Нью-Йорка на дебатах кандидатов в президенты назвал Россию основной угрозой

Мэр Нью-Йорка на дебатах кандидатов в президенты назвал Россию основной угрозой

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио на теледебатах кандидатов в президенты США назвал Россию основной геополитической угрозой. Соответствующее заявление он сделал в эфире телеканала MSNBC.

По его словам, Россия является главной угрозой из-за «попыток подорвать» американскую демократию. Де Блазио призвал «остановить Москву».

В свою очередь губернатор штата Вашингтона Джей Инсли заявил, что считает основной угрозой действующего главу государства Дональда Трампа. Его слова были встречены аплодисментами.

Больше голосов (по три и более ) остальные кандидаты отдали за Китай, ядерное оружие на фоне обострения отношений с Ираном, а также изменение климата.

В теледебатах участвуют десять человек. Вторая часть дебатов пройдет на следующий день - в их также будут участвовать десять кандидатов. Всего в гонке участвуют 25 демократов.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#сша #дебаты #российское вмешательство

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...