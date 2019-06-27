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6:33   27 Июня 2019
Россия

Жертвами аварийной посадки самолета в Бурятии стали двое пилотов

Жертвами аварийной посадки самолета в Бурятии стали двое пилотов

При аварийной посадке самолета в городе Нижнеангарск погибли двое летчиков, сообщил пресс-секретарь главы республики Бурятия Алексей Фишев.

Самолет Ан-2 авиакомпании «Ангара» совершил жесткую посадку, выполняя рейс Нижнеангарск - Улан Удэ. Во время взлета у самолета отказал один из двигателей, после чего экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета.

По предварительным данным, при посадке воздушное судно выехало за пределы ВПП на сто метров и столкнулось со зданием очистных сооружений.

В результате ЧП воздушное судно загорелось. На данный момент на месте работают три расчета пожарных и два расчета добровольной пожарной охраны.

Погибли двое пилотов. Также сообщается о семи пострадавших. Спасены 42 взрослых и один ребенок.

Глава республики Алексей Цыденов поручил оказать всю необходимую помощь всем пострадавшим.

По факту произошедшего СК на транспорте возбудило уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности полетов».

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Автор: Олег Королев
#бурятия #аварийная посадка

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