Ливни подтопили шесть населенных пунктов в Иркутской области

Шесть населенных пунктов в Иркутской области находятся в зоне подтопления, вызванного ливнями. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Иркутский гидрометцентр ранее сообщал, что в Приангарье пришел мощный дождевой циклон, который привел к повышению уровня воды в реке. Режим чрезвычайной ситуации введен в городе Нижнеудинские и поселении Соляная Тайшетского района

В результате летнего паводка в в зоне подтопления оказались шесть населенных пунктов. В Нижнеудинске подтоплено 110 домов, в поселке Шумский - 76 приусадебных участков. В поселке Алыджергер подтоплено 30 домов, в поселениях Сереброво и Соляная - 344 дома.

Жителей поселений размещают в местных пунктах временного размещения. При этом большинство людей, оказавшихся в зоне подтопления, пока не желают покидать свои дома.