Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
После крушения Ан-24 в Бурятии в больницу доставили 19 человек

После крушения Ан-24 в Бурятии в больницу доставили 19 человек

 Ливни подтопили шесть населенных пунктов в Иркутской области

Ливни подтопили шесть населенных пунктов в Иркутской области
Спикер Верховной рады Украины анонсировал совещание по ситуации в ПАСЕ

Спикер Верховной рады Украины анонсировал совещание по ситуации в ПАСЕ

 Украина не допустит российских наблюдателей от ПАСЕ на выборы

Украина не допустит российских наблюдателей от ПАСЕ на выборы
Китай и США договорились объявить мир в торговой войне, сообщают китайские СМИ

Китай и США договорились объявить мир в торговой войне, сообщают китайские СМИ

 Мэр Нью-Йорка на дебатах кандидатов в президенты назвал Россию основной угрозой

Мэр Нью-Йорка на дебатах кандидатов в президенты назвал Россию основной угрозой
После крушения Ан-24 в Бурятии в больницу доставили 19 человек

После крушения Ан-24 в Бурятии в больницу доставили 19 человек

 Ливни подтопили шесть населенных пунктов в Иркутской области

Ливни подтопили шесть населенных пунктов в Иркутской области
Спикер Верховной рады Украины анонсировал совещание по ситуации в ПАСЕ

Спикер Верховной рады Украины анонсировал совещание по ситуации в ПАСЕ

 Украина не допустит российских наблюдателей от ПАСЕ на выборы

Украина не допустит российских наблюдателей от ПАСЕ на выборы
Китай и США договорились объявить мир в торговой войне, сообщают китайские СМИ

Китай и США договорились объявить мир в торговой войне, сообщают китайские СМИ

 Мэр Нью-Йорка на дебатах кандидатов в президенты назвал Россию основной угрозой

Мэр Нью-Йорка на дебатах кандидатов в президенты назвал Россию основной угрозой
6:42   27 Июня 2019
Россия

Ливни подтопили шесть населенных пунктов в Иркутской области

Ливни подтопили шесть населенных пунктов в Иркутской области

Шесть населенных пунктов в Иркутской области находятся в зоне подтопления, вызванного ливнями. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Иркутский гидрометцентр ранее сообщал, что в Приангарье пришел мощный дождевой циклон, который привел к повышению уровня воды в реке. Режим чрезвычайной ситуации введен в городе Нижнеудинские и поселении Соляная Тайшетского района

В результате летнего паводка в в зоне подтопления оказались шесть населенных пунктов. В Нижнеудинске подтоплено 110 домов, в поселке Шумский - 76 приусадебных участков. В поселке Алыджергер подтоплено 30 домов, в поселениях Сереброво и Соляная - 344 дома.

Жителей поселений размещают в местных пунктах временного размещения. При этом большинство людей, оказавшихся в зоне подтопления, пока не желают покидать свои дома.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#паводок #иркутская область

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...