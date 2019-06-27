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6:12   27 Июня 2019
Россия

Военные Каспийской флотилии «ликвидировали» подводных диверсантов

Военные Каспийской флотилии «ликвидировали» подводных диверсантов

Военные Каспийской флотилии на учениях по противоподводно-диверсионной обороне корабельных сил уничтожили боевых пловцов условного противника, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

В учениях, в рамках которых прошла проверка боеготовности, приняли участие около четырехсот военных. Также участвовали более двадцати надводных кораблей, катеров и судов.

Согласно замыслу учений, экипажам поступили сведения о возможной диверсии в местах стоянки кораблей с участием подводных диверсионных групп условного противника. После сигнала была объявлена боевая тревога, корабли были экстренно приготовлены к бою.

Было выполнено проворачивание винтов с целью уничтожения условных боевых пловцов, а также выставлена вооруженная вахта. После анализа с помощью гидроакустических станций, условных диверсантов уничтожили гранатами.

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Автор: Олег Королев
#учения #каспийская флотилия

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