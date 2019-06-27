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Воевавший на стороне ПНС американский пилот передан США армией Хафтара

Воевавший на стороне ПНС американский пилот передан США армией Хафтара

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5:42   27 Июня 2019
Весь мир

Воевавший на стороне ПНС американский пилот передан США армией Хафтара

Воевавший на стороне ПНС американский пилот передан США армией Хафтара

Ливийская национальная армия передала США американского пилота, который воевал на стороне сил правительства национального согласия. Об этом сообщил в Twitter официальный представитель ЛНА Ахмед аль-Мисмари.

По его данным, американский пилот-наемник Джейми Спонагл был схвачен после того, как его самолет был сбит в ходе боевых действий Триполи. Аль-Мисмари уточнил, что его самолет по приказу ПНС уничтожал инфраструктуру.

Четвертого апреля командующий ЛНА Халифа Хафтар приказал своим силам начать наступление на столицу Ливии для освобождения ее от боевиков. Лояльные ПНС вооруженные формирования также объявили о начале ответной операции. Сейчас в районе Триполи продолжаются позиционные бои.

ВОЗ сообщает, что в результате боев за ливийскую столицу погибли по меньшей мере 740 человек, еще более 4,4 тысяч получили ранения.

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Автор: Олег Королев
#ливия #хафтар #американский пилот

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