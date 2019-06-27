Пять солдат пострадали при атаках на военную базу в Колумбии

Пять колумбийских военных получили ранения в результате двух атак с применением взрывчатых веществ, сообщает портал Red+.

Инцидент произошел в департаменте Араука, расположенном на северо-востоке Колумбии.

По предварительной информации, самодельные взрывные устройства были запущены неизвестными по территории базы, расположенной в муниципалитете Фортуль.

Вторая атака произошла в момент, когда на базу в прибыл вертолет, чтобы забрать пострадавших в больницу.

Колумбийские военные не исключают, что за атаками могут стоять повстанцы из Армии национального освобождения Колумбии (АНО).

АНО ведет вооруженную борьбу с властями страны с 1964 года. Она состоит из нескольких тысяч человек и является второй по численности вооруженной повстанческой организацией в Колумбии после РВСК. На протяжении двух последних лет АНО и колумбийские власти ведут переговоры о мире.