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Стало известно время встречи Путина и Трампа

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4:19   27 Июня 2019
Весь мир

Стало известно время встречи Путина и Трампа

Стало известно время встречи Путина и Трампа

Американский президент Дональд Трамп встретится с российским лидером Владимиром Путиным в Осаке в 14:00 по местному времени (8:00 мск), сообщает Reuters со ссылкой на представителя Белого дома.

Ранее Трамп заявил, что ждет «хорошего разговора» с президентом РФ в Осаке. Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что лидеры могут обсуждать региональные конфликты, вопросы стратегической стабильности, а также конфликты в Сирии, Афганистане, Украине и Венесуэле.

По информации агентства, в субботу американский президент встретится с главой Китая Си Цзиньпином. Их встреча была назначена на 11:30 по местному времени (5:30 мск).

На конференции перед G20 Трамп назвал «милыми ребятами» мировых лидеров, с которыми будет встречаться на саммите. Всего у президента США запланировано восемь двусторонних встреч.

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Автор: Олег Королев
#путин #g20 #трамп

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