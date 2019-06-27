Стало известно время встречи Путина и Трампа

Американский президент Дональд Трамп встретится с российским лидером Владимиром Путиным в Осаке в 14:00 по местному времени (8:00 мск), сообщает Reuters со ссылкой на представителя Белого дома.

Ранее Трамп заявил, что ждет «хорошего разговора» с президентом РФ в Осаке. Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что лидеры могут обсуждать региональные конфликты, вопросы стратегической стабильности, а также конфликты в Сирии, Афганистане, Украине и Венесуэле.

По информации агентства, в субботу американский президент встретится с главой Китая Си Цзиньпином. Их встреча была назначена на 11:30 по местному времени (5:30 мск).

На конференции перед G20 Трамп назвал «милыми ребятами» мировых лидеров, с которыми будет встречаться на саммите. Всего у президента США запланировано восемь двусторонних встреч.