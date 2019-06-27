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 Силы ПНС захватили город Гарьян к югу от Триполи

Силы ПНС захватили город Гарьян к югу от Триполи
3:58   27 Июня 2019
Весь мир

Силы ПНС захватили город Гарьян к югу от Триполи

Силы ПНС захватили город Гарьян к югу от Триполи

Силы правительства национального согласия Ливии заняли город Гарьян, находящийся к югу от ливийской столицы Триполи. Об этом сообщил представитель 73-й бригады пехоты Ливийской национальной армии, генерал Мунзер Хартуш.

Гарьян, расположенный на ведущей к Триполи трассе, был занят в начале апреля ЛНА без боя.

По его словам, формирования ПНС вошли в Гарьян после продвижения из района эль-Касарат, поворота в сторону парка Машруа Абу Шейба и наступления к аль-Кавасиму.

Хартуш отметил, что спустя несколько минут после нападения военные подразделения Ливийской национальной армии отбили нападения. Однако затем крупные силы вооруженных формирований ПНС смогли войти в город.

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Автор: Олег Королев
#ливия #хафтар #триполи

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