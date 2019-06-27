Гуаидо отверг свое участие в заговоре для свержения Мадуро

Спикер Нацассамблеи Хуан Гуаидо, незаконно провозгласивший себя президентом Венесуэлы, отверг свою причастность к заговору с целью свержения главы государства Николаса Мадуро.

Ранее министр связи и информации Хорхе Родриге сообщил, что оппозиция намеревалась 23 и 24 июня организовать переворот и убийство Мадуро. При этом путчисты намеревались привести к власти генерала Рауля Бадуэля, который перешел на сторону оппозиции и сейчас находится в тюрьме.

В эфире канала America TV он заявил, что средства массовой информации уже потеряли счет, сколько раз выдвигались аналогичные обвинения.

Гуаидо сообщил, что в среду вооруженные люди якобы пытались похитить его сотрудников, сопровождавших спикера на автомобиле. Портал Nacional сообщает, что попытка произошедшего не удалась.

Ранее спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс заявил, что Вашингтон до сих пор не снял с повестки дня военный вариант для Венесуэлы.