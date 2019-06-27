Аэропорт на космодроме Восточный построят в 2029 году

Способный принимать российские и зарубежные самолеты аэропорт построят на космодроме Восточный в 2029 году. Об этом сообщается в материалах на сайте госзакупок.

Ожидается, что начало строительства начнется в 2023 году. Завершение строительства и ввод в эксплуатацию запланирован на 2029 год.

Также аэропорт сможет принимать широкий перечень зарубежных и отечественных пассажирских и транспортных самолетов, таких как Ту-154, Ту-204, Ил-76, Ан-124-100, Аirbus A380, Boeing-747-400-ER, а также сверхтяжелых Ан-224, предназначенных для переправки негабаритных и тяжелых космических аппаратов.

Также в аэропорту смогут приземляться первые ступени многоразовых ракет, стартующих с космодрома.

Стоимость постройки воздушной гавани составляет 26,5 миллиарда рублей в ценах 2016 года.

Ранее сообщалось, что комплекс подготовки кораблей «Федерация» на Восточном построят в 2027 году.