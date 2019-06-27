Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Умер автор песни «Тихий огонек»

Умер автор песни «Тихий огонек»

 Депутат Госдумы предложил раздавать просроченные продукты

Депутат Госдумы предложил раздавать просроченные продукты
Спикер Верховной рады Украины анонсировал совещание по ситуации в ПАСЕ

Спикер Верховной рады Украины анонсировал совещание по ситуации в ПАСЕ

 Украина не допустит российских наблюдателей от ПАСЕ на выборы

Украина не допустит российских наблюдателей от ПАСЕ на выборы
Украину в ПАСЕ не приняли во внимание, заявил Пушков

Украину в ПАСЕ не приняли во внимание, заявил Пушков

 Мадуро заявил о задержании участников попытки госпереворота в Венесуэле

Мадуро заявил о задержании участников попытки госпереворота в Венесуэле
Умер автор песни «Тихий огонек»

Умер автор песни «Тихий огонек»

 Депутат Госдумы предложил раздавать просроченные продукты

Депутат Госдумы предложил раздавать просроченные продукты
Спикер Верховной рады Украины анонсировал совещание по ситуации в ПАСЕ

Спикер Верховной рады Украины анонсировал совещание по ситуации в ПАСЕ

 Украина не допустит российских наблюдателей от ПАСЕ на выборы

Украина не допустит российских наблюдателей от ПАСЕ на выборы
Украину в ПАСЕ не приняли во внимание, заявил Пушков

Украину в ПАСЕ не приняли во внимание, заявил Пушков

 Мадуро заявил о задержании участников попытки госпереворота в Венесуэле

Мадуро заявил о задержании участников попытки госпереворота в Венесуэле
2:56   27 Июня 2019
Весь мир

Украину в ПАСЕ не приняли во внимание, заявил Пушков

Украину в ПАСЕ не приняли во внимание, заявил Пушков

Позиция Украины по возвращению России в ПАСЕ не была принята во внимание, заявил российский сенатор Алексей Пушков.

Накануне главе делегации от Киева Владимир Арьев заявил, что украинские дипломаты покидают сессию ПАСЕ из-за принятия проекта резолюции, который подтверждает полномочия делегации РФ в полном объеме. Делегации Грузии, Эстонии, Литвы, Польши, Латвии и Словакии также решили покинуть ПАСЕ. Позже спикер словацкого парламента опроверг сообщения о том, что делегация ушла с сессии, и заявил, что против возвращения делегации РФ проголосовал только один ее член.

Пушков на своей странице в Twitter отметил, что украинские делегаты покинули сессию ПАСЕ «в бессильном протесте». По словам сенатора, им более нечего делать в Страсбурге - делегацию проигравших заменят из-за того, что она не справилась.

Член Совфеда РФ отметил, что таким образом закончился «период Порошенко» в Совете Европы. По его мнению, позицию украинской делегации просто не приняли во внимание.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#украина #пасе #пушков

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...