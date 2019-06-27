Украину в ПАСЕ не приняли во внимание, заявил Пушков

Позиция Украины по возвращению России в ПАСЕ не была принята во внимание, заявил российский сенатор Алексей Пушков.

Накануне главе делегации от Киева Владимир Арьев заявил, что украинские дипломаты покидают сессию ПАСЕ из-за принятия проекта резолюции, который подтверждает полномочия делегации РФ в полном объеме. Делегации Грузии, Эстонии, Литвы, Польши, Латвии и Словакии также решили покинуть ПАСЕ. Позже спикер словацкого парламента опроверг сообщения о том, что делегация ушла с сессии, и заявил, что против возвращения делегации РФ проголосовал только один ее член.

Пушков на своей странице в Twitter отметил, что украинские делегаты покинули сессию ПАСЕ «в бессильном протесте». По словам сенатора, им более нечего делать в Страсбурге - делегацию проигравших заменят из-за того, что она не справилась.

Член Совфеда РФ отметил, что таким образом закончился «период Порошенко» в Совете Европы. По его мнению, позицию украинской делегации просто не приняли во внимание.