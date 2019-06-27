Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Умер автор песни «Тихий огонек»

Умер автор песни «Тихий огонек»

 Депутат Госдумы предложил раздавать просроченные продукты

Депутат Госдумы предложил раздавать просроченные продукты
Спикер Верховной рады Украины анонсировал совещание по ситуации в ПАСЕ

Спикер Верховной рады Украины анонсировал совещание по ситуации в ПАСЕ

 Украина не допустит российских наблюдателей от ПАСЕ на выборы

Украина не допустит российских наблюдателей от ПАСЕ на выборы
Украину в ПАСЕ не приняли во внимание, заявил Пушков

Украину в ПАСЕ не приняли во внимание, заявил Пушков

 Мадуро заявил о задержании участников попытки госпереворота в Венесуэле

Мадуро заявил о задержании участников попытки госпереворота в Венесуэле
Умер автор песни «Тихий огонек»

Умер автор песни «Тихий огонек»

 Депутат Госдумы предложил раздавать просроченные продукты

Депутат Госдумы предложил раздавать просроченные продукты
Спикер Верховной рады Украины анонсировал совещание по ситуации в ПАСЕ

Спикер Верховной рады Украины анонсировал совещание по ситуации в ПАСЕ

 Украина не допустит российских наблюдателей от ПАСЕ на выборы

Украина не допустит российских наблюдателей от ПАСЕ на выборы
Украину в ПАСЕ не приняли во внимание, заявил Пушков

Украину в ПАСЕ не приняли во внимание, заявил Пушков

 Мадуро заявил о задержании участников попытки госпереворота в Венесуэле

Мадуро заявил о задержании участников попытки госпереворота в Венесуэле
2:40   27 Июня 2019
Россия

Умер автор песни «Тихий огонек»

Умер автор песни «Тихий огонек»

Музыкант и основатель рок-группы «Високосный год» Илья Калинников скончался во вторник. Об этом сообщает директор коллектива Алексей Кан на своей странице в Facebook.

По его словам, Калинников скончался на 47-м году жизни из-за остановки сердца.

Кан также отметил, что после насыщенной концертами первой половины нулевых в начале ынешнего десятилетия Калинников редко появлялся на сцене. По его словам, исполнитель продемонстрировал талант самостоятельно управлять своими творчеством и судьбой, быть независимым музыкантом.

Группа из подмосковного Фрязино «Високосный Год» появилась в 1988 году. В 2000 году вышел ее единственный альбом «Который возвращается».

Калинников стал известен благодаря таким песням, как «Тихий огонек», ставшей заглавной темой сериала «Дальнобойщики», а также «Метро» и «Лучшая песня о любви».

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#дальнобойщики #високосный год #калинников

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...