Умер автор песни «Тихий огонек»

Музыкант и основатель рок-группы «Високосный год» Илья Калинников скончался во вторник. Об этом сообщает директор коллектива Алексей Кан на своей странице в Facebook.

По его словам, Калинников скончался на 47-м году жизни из-за остановки сердца.

Кан также отметил, что после насыщенной концертами первой половины нулевых в начале ынешнего десятилетия Калинников редко появлялся на сцене. По его словам, исполнитель продемонстрировал талант самостоятельно управлять своими творчеством и судьбой, быть независимым музыкантом.

Группа из подмосковного Фрязино «Високосный Год» появилась в 1988 году. В 2000 году вышел ее единственный альбом «Который возвращается».

Калинников стал известен благодаря таким песням, как «Тихий огонек», ставшей заглавной темой сериала «Дальнобойщики», а также «Метро» и «Лучшая песня о любви».