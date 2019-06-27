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 Мадуро заявил о задержании участников попытки госпереворота в Венесуэле

Мадуро заявил о задержании участников попытки госпереворота в Венесуэле
2:19   27 Июня 2019
Весь мир

Мадуро заявил о задержании участников попытки госпереворота в Венесуэле

Мадуро заявил о задержании участников попытки госпереворота в Венесуэле

Венесуэльский лидер Николас Мадуро сообщил о поимке участников последнего заговора с целью свержения законного правительства.

Президент Боливарианской республики в эфире гостелевидения заявил, что Каракас разоблачил, разрушил и задержал «фашистскую и террористическую банду», которая должна была атаковать общество и демократию страны.

Мадуро отметил, что все задержанные пойманы и находятся в заключении с полным набором доказательств. Он отметил, что слежка за преступной группой продолжалась 14 месяцев.

Ранее министр связи и информации Хорхе Родригес сообщил, что в воскресенье и понедельник оппозиция при поддержке Колумбии, США и Чили намеревались организовать переворот и убийство Мадуро, его жены Силии Флорес, а также главы Нацсобрания Диосдадо Кабельо. При этом путчисты планировали привести к власти генерала Рауля Бадуэля, перешедшего на сторону оппозиции.

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Автор: Олег Королев
#переворот #венесуэла #мадуро

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