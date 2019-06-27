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2:06   27 Июня 2019
Весь мир

Словацкая делегация опровергла уход представителей республики с сессии ПАСЕ из-за РФ

Словацкая делегация опровергла уход представителей республики с сессии ПАСЕ из-за РФ

Большинство членов словацкой делегации на сессии ПАСЕ проголосовали за возвращение прав делегации РФ. Об этом говорится в совместном заявлении спикера парламента страны Андрея Данко и руководителя делегации Словакии Любоша Благи.

После того, как был принят проект резолюции, подтверждающий полномочия делегации РФ в полном объеме, представители Эстонии, Латвии, Литвы, Польши и Словакии решили покинуть сессию ПАСЕ, вслед за Украиной.

В заявлении словацкой стороны говорится, что большинство членов делегации Словакии проголосовали за а возвращение права голоса делегации РФ. Против проголосовал только представитель оппозиционной партии «Прогрессивная Словакия» Мартин Полячик.

По словам его авторов, представители правящих партий в делегации полностью поддерживают возвращение РФ права на голосование и в течение длительного времени поддерживают Россию, у которой были несправедливо права. Авторы заявления отмечают, что рады тому, что Россия в ПАСЕ получила то, что ей принадлежит.

Данко и Блага заявили, что оппозиционный депутат Полячик злоупотребил своими полномочиями и подписался под совместным заявлением, в котором СЕ подвергнут критике за «нарушение основных принципов и потерю доверия». Отмечается, что остальные члены словацкой делегации дистанцируются от данного заявления.

Авторы отмечают, что на очередном заседании словацкого парламента в четверг депутатам будет предложено исключить Полячика из членов постоянной делегации республики в ПАСЕ

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Автор: Олег Королев
#пасе #словакия

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