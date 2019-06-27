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1:44   27 Июня 2019
Россия

Депутат Госдумы предложил раздавать просроченные продукты

Депутат Госдумы предложил раздавать просроченные продукты

Депутат Сергей Вострецов внес в Госдуму РФ проект о безвозмездной реализации продуктов, сообщает ФАН со ссылкой на текст документа.

Согласно инициативе, предлагается создать механизм, при котором торговые сети смогут раздавать нуждающимся россиянам продукты с истекающим сроком годности. Согласно действующему законодательству, данная инициатива будет рассматриваться как передача права собственности на товар, которая облагается НДС.

Вострецов предложил прописать в Налоговом кодексе РФ, передача каких именно товаров не будет подлежать налогообложению. В частности, речь идет о продуктах в натуральном или переработанном виде, употребляемых в пищу, а также бутилированной питьевой воде. Предлагаемые нормы не коснутся диетического и детского питания, а также алкоголя.

Парламентарий отметил, что к подобной инициативе его подтолкнула статистика. Так, в стране ежегодно выбрасывается более четырех миллионов тонн просроченных продуктов.

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Автор: Олег Королев
#госдума рф #просроченные продукты

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