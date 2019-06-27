Спикер Верховной рады Украины анонсировал совещание по ситуации в ПАСЕ

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий заявил о том, что в ближайшее время инициирует совещание с делегацией Украины в ПАСЕ. Об этом сообщает пресс-служба парламента страны.

Ранее глава украинской делегации Владимир Арьев сообщил, что Киев покидает сессию ПАСЕ после того, как был одобрен проект резолюции, подтверждающей полномочия делегации России в полном объеме.

Парубий заявил, что вместе с Арьевым будут проведены оперативные дискуссии, в ходе которых будет обсуждаться каждая из данных инициатив. По его словам, по итогам совещания будут приняты окончательные решения.

ПАСЕ в ночь на вторник приняла резолюцию, согласно которой делегация от РФ может участвовать в июньской сессии. При этом сохраняется возможность оспорить ее полномочия. Также резолюция гласит, что права делегаций голосовать, выступать и быть представленными не подлежат оспариванию.