Украина не допустит российских наблюдателей от ПАСЕ на выборы

Украина не допустит присутствия на парламентских выборах представителей от ПАСЕ, являющихся гражданами РФ. Об этом заявила вице-премьер Украины по вопросам евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Ранее глава украинской делегации Владимир Арьев заявил, что Украина покидает сессию ПАСЕ после того, как был принят проект резолюции, подтверждающей полномочия российской делегации. Решение покинуть Совет также приняли представители Грузии, Польши, Эстонии, Литвы, и Латвии.

По словам Климпуш-Цинцадзе, Украина четко заявила о нежелании принимать на своей территории наблюдателей ПАСЕ от РФ. Она предположила, что могут предприниматься попытки направить наблюдателей с российскими паспортами.

Вице-премьер заявила, что Киев «не воспримет, не примет и не позволит» присутствовать на внеочередных выборах в Верховную раду российских наблюдателей.