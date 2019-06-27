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Спикер Верховной рады Украины анонсировал совещание по ситуации в ПАСЕ

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 Украина не допустит российских наблюдателей от ПАСЕ на выборы

Украина не допустит российских наблюдателей от ПАСЕ на выборы
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1:01   27 Июня 2019
Ближнее зарубежье

Украина не допустит российских наблюдателей от ПАСЕ на выборы

Украина не допустит российских наблюдателей от ПАСЕ на выборы

Украина не допустит присутствия на парламентских выборах представителей от ПАСЕ, являющихся гражданами РФ. Об этом заявила вице-премьер Украины по вопросам евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Ранее глава украинской делегации Владимир Арьев заявил, что Украина покидает сессию ПАСЕ после того, как был принят проект резолюции, подтверждающей полномочия российской делегации. Решение покинуть Совет также приняли представители Грузии, Польши, Эстонии, Литвы, и Латвии.

По словам Климпуш-Цинцадзе, Украина четко заявила о нежелании принимать на своей территории наблюдателей ПАСЕ от РФ. Она предположила, что могут предприниматься попытки направить наблюдателей с российскими паспортами.

Вице-премьер заявила, что Киев «не воспримет, не примет и не позволит» присутствовать на внеочередных выборах в Верховную раду российских наблюдателей.

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Автор: Олег Королев
#украина #пасе

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