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Зариф прокомментировал заявление Трампа о готовности «уничтожить» Иран

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0:42   27 Июня 2019
Весь мир

Зариф прокомментировал заявление Трампа о готовности «уничтожить» Иран

Зариф прокомментировал заявление Трампа о готовности «уничтожить» Иран

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил о незаконности угроз президента США Дональда Трампа ответить Ирану силой.

Ранее Трамп на своей странице в Twitter написал, что любое нападение Тегерана на «что-либо американское» будет встречено «огромной и подавляющей силой». При этом он подчеркнул, что в ряде случаев это будет означать уничтожение.

Зариф в интервью CNN заявил, что слова Трампа свидетельствуют о незаконности намерений США. По его словам, США находится не в том положении, чтобы уничтожать Иран. Министр отметил, что у Вашингтона нет других возможностей, кроме как применять запрещенное оружи.

Глава МИД Ирана заявил, что Трамп  должен помнить о том, что сейчас не 18 век. Так, ныне существует Устав ООН, и угроза применения силы является незаконной.

Ранее Зариф согласился с Трампом в том, что США нечего делать в Персидском заливе.

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Автор: Олег Королев
#иран #трамп #зариф

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