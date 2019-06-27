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 Армия Хафтара предложила остановить кризис в Ливии после взятия Триполи

Армия Хафтара предложила остановить кризис в Ливии после взятия Триполи
0:20   27 Июня 2019
Весь мир

Армия Хафтара предложила остановить кризис в Ливии после взятия Триполи

Армия Хафтара предложила остановить кризис в Ливии после взятия Триполи

Ливийская национальная армия под командованием генерала Халифы Хафтара предложила провести форум по национальному примирению после взятия столицы страны. Об этом заявил официальный представитель ЛНА Ахмед аль-Мисмари.

По его словам, к инициативе ЛНА могут присоединиться любые политические силы, кроме экстремистских и террористических группировок. Форум должен пройти под покровительством ООН.

На транслируемой по телевидению пресс-конференции в Бенгази он заявил, что итогом конференции по национальному применению должно стать формирование временного компетентного правительства и определение даты проведения всеобщих выборов в стране.

Ранее глава заседающего в Триполи Правительства национального согласия Файез Саррадж также заявлял о необходимости проведения конференции. К встрече призывались все силы, кроме групп «агрессоров и совершивших военные преступления».

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Автор: Олег Королев
#ливия #хафтар #триполи

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