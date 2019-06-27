Армия Хафтара предложила остановить кризис в Ливии после взятия Триполи

Ливийская национальная армия под командованием генерала Халифы Хафтара предложила провести форум по национальному примирению после взятия столицы страны. Об этом заявил официальный представитель ЛНА Ахмед аль-Мисмари.

По его словам, к инициативе ЛНА могут присоединиться любые политические силы, кроме экстремистских и террористических группировок. Форум должен пройти под покровительством ООН.

На транслируемой по телевидению пресс-конференции в Бенгази он заявил, что итогом конференции по национальному применению должно стать формирование временного компетентного правительства и определение даты проведения всеобщих выборов в стране.

Ранее глава заседающего в Триполи Правительства национального согласия Файез Саррадж также заявлял о необходимости проведения конференции. К встрече призывались все силы, кроме групп «агрессоров и совершивших военные преступления».