Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Милонов поддержал инициативу РПЦ о наделении эмбрионов правами

Милонов поддержал инициативу РПЦ о наделении эмбрионов правами

 Штабу Навального в Петербурге грозит крупный штраф за клевету в новом «расследовании»

Штабу Навального в Петербурге грозит крупный штраф за клевету в новом «расследовании»
Зеленский назначил «постпреда» президента Украины в Крыму

Зеленский назначил «постпреда» президента Украины в Крыму

 ДНР нашла причастных к убийству Захарченко сотрудников СБУ

ДНР нашла причастных к убийству Захарченко сотрудников СБУ

Делегации пяти стран покинули ПАСЕ из-за России

Делегации пяти стран покинули ПАСЕ из-за России

 Барменша плюнула в сына Трампа в Чикаго

Барменша плюнула в сына Трампа в Чикаго
Милонов поддержал инициативу РПЦ о наделении эмбрионов правами

Милонов поддержал инициативу РПЦ о наделении эмбрионов правами

 Штабу Навального в Петербурге грозит крупный штраф за клевету в новом «расследовании»

Штабу Навального в Петербурге грозит крупный штраф за клевету в новом «расследовании»
Зеленский назначил «постпреда» президента Украины в Крыму

Зеленский назначил «постпреда» президента Украины в Крыму

 ДНР нашла причастных к убийству Захарченко сотрудников СБУ

ДНР нашла причастных к убийству Захарченко сотрудников СБУ

Делегации пяти стран покинули ПАСЕ из-за России

Делегации пяти стран покинули ПАСЕ из-за России

 Барменша плюнула в сына Трампа в Чикаго

Барменша плюнула в сына Трампа в Чикаго
22:45   26 Июня 2019
Весь мир

Делегации пяти стран покинули ПАСЕ из-за России

Делегации пяти стран покинули ПАСЕ из-за России

Делегации Эстонии, Литвы, Украины, Латвии и Польши (частично) вышли из ПАСЕ в знак протеста против возвращения России. 

Ранее парламентская ассамблея Советы Европы вернула полномочия российской делегации на своих условиях. В частности, депутаты ПАСЕ призвали Москву к сотрудничеству со всеми комитетами, освобождению украинских моряков, , которых задержали в Керченском проливе. Кроме того, Россия должна будет заплатить взносы в бюджет Совета Европы.

Большинство депутатов ассамблеи поддержали такие условия. Российская сторона ответила согласием на предложение.

Грузинские и украинские парламентарии опротестовали инициативу о возвращении РФ в ассамблею, однако в ПАСЕ отклонили протест. Первой покинула ассамблею украинская делегация.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Алла Ларионова
#россия #пасе #протест

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...