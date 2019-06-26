Делегации пяти стран покинули ПАСЕ из-за России

Делегации Эстонии, Литвы, Украины, Латвии и Польши (частично) вышли из ПАСЕ в знак протеста против возвращения России.

Ранее парламентская ассамблея Советы Европы вернула полномочия российской делегации на своих условиях. В частности, депутаты ПАСЕ призвали Москву к сотрудничеству со всеми комитетами, освобождению украинских моряков, , которых задержали в Керченском проливе. Кроме того, Россия должна будет заплатить взносы в бюджет Совета Европы.

Большинство депутатов ассамблеи поддержали такие условия. Российская сторона ответила согласием на предложение.

Грузинские и украинские парламентарии опротестовали инициативу о возвращении РФ в ассамблею, однако в ПАСЕ отклонили протест. Первой покинула ассамблею украинская делегация.