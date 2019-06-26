Барменша плюнула в сына Трампа в Чикаго

Сын президента США Эрик Трамп сообщил изданию Breibart, что работница коктейль-бара в Чикаго плюнула в него. В результате женщина была задержана сотрудниками американской Секретной службы.

«Это был исключительно отвратительный поступок женщины, у которой явно есть проблемы с эмоциями», — заявил Эрик Трамп изданию.

Кроме того, сын главы США обвинил в нападении демократов, выступающих против его отца, добавив, что у сторонников данной партии «очень мало культуры». Такого рода поступки противников президента страны, уверен Эрик, лишь подчеркивают нездоровое состояние и отчаяние его оппонентов, а также то, что республиканцы выигрывают.

Владельцы бара заявили, что разбирается в инциденте. Барменшу временно отстранили от работы.