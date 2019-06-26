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 Барменша плюнула в сына Трампа в Чикаго

Барменша плюнула в сына Трампа в Чикаго
22:23   26 Июня 2019
Весь мир

Барменша плюнула в сына Трампа в Чикаго

Барменша плюнула в сына Трампа в Чикаго

Сын президента США Эрик Трамп сообщил изданию Breibart, что работница коктейль-бара в Чикаго плюнула в него. В результате женщина была задержана сотрудниками американской Секретной службы.

«Это был исключительно отвратительный поступок женщины, у которой явно есть проблемы с эмоциями», — заявил Эрик Трамп изданию.

Кроме того, сын главы США обвинил в нападении демократов, выступающих против его отца, добавив, что у сторонников данной партии «очень мало культуры». Такого рода поступки противников президента страны, уверен Эрик, лишь подчеркивают нездоровое состояние и отчаяние его оппонентов, а также то, что республиканцы выигрывают.

Владельцы бара заявили, что разбирается в инциденте. Барменшу временно отстранили от работы.

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Автор: Алла Ларионова
#дональд трамп #сша #эрик трамп

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