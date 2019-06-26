Вероятность провокаций со стороны боевиков в Идлибе сохраняется

Вероятность провокаций со стороны боевиков, которые могут инсценировать применение отравляющих веществ, по-прежнему сохраняется в Идлибской зоне эскалации. Об этом сообщает вечером в среду, 26 июня, российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.

Кроме того, генерал-майор Алексей Бакин в ходе брифинга ЦПВС отметил, что боевики в среду предприняли попытку с помощью дронов атаковать российскую авиабазу «Хмеймим» в САР. Однако им не удалось это сделать, так как беспилотники были обнаружены и уничтожены российскими ПВО. Пострадавших нет, российская авиабаза функционирует в плановом режиме, подчеркнул он.